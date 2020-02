Um 20 % reduzierte sich bereits der Öl-Einkauf, wie soeben bekannt wurde. Das erklärt sich am besten aus dem Öl-Preis.Das Entgelt für das schwarze Gold findet seinen zyklischen Boden in der Regel bei 40/42 Dollar je Barrel. Aktuell sind es rd. 55 Dollar. Ob die letzten Dollar noch ausgereizt werden, ist deshalb fraglich, weil der Mindereinkauf nun inzwischen bekannt ist.



Darauf haben sich offensichtlich alle Öl-Aktien bereits eingestellt. Drei Europäer stehen zur Auswahl mit gleichem Hintergrund: BP, Royal Dutch und Total. Ggf. auch ENI als Ergänzungsvariante. Investieren Sie...



