Tesla hat angekündigt, den Ridesharing-Markt mit eigener App und eigener Versicherung aufmischen zu wollen. Im Rahmen der Vorstellung der Geschäftszahlen des vierten Quartals hat Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, den schon länger geplanten Eintritt in den Ridesharing-Markt möglicherweise vorziehen zu wollen. Tesla Network: Hauseigener Carsharing-Dienst per App Bislang hatte Musk immer wieder einen Ridesharing-Dienst unter dem Namen "Tesla Network" geteasert. Der sollte indes erst an den Start gehen, ...

