Chicago (ots/PRNewswire) - Freigabe von Advanced Risk Assessment, Control of Work und Master Data Management für SpheraCloud löst das Versprechen von Sphera ein, die umfassendsten Kapazitäten für betriebliches Risikomanagement in der Cloud zu bietenNach der erfolgreichen Einführung von SpheraCloud fährt Sphera, ein führender Anbieter von Software und Informationsdiensten im Bereich Integriertes Risikomanagement 4.0 (IRM 4.0) damit fort, im Jahr 2020 für Dynamik zu sorgen und bringt drei neue Produkte für das betriebliche Risikomanagement heraus.Die Produktveröffentlichungen sind Teil des Plans von Sphera, die beste, angebundene Plattform für Risikobegrenzung ihrer Klasse anzubieten und so den größten und komplexesten Industrieunternehmen der Welt dabei zu helfen, die Belegschaft zu schützen, Produkte nachhaltig zu gestalten und den Betrieb produktiv zu halten - durch angebundene Mitarbeiter, Verfahren und modernste Analysekapazitäten.2020 werden mehr Lösungen von Sphera für das betriebliche Risikomanagement in der SpheraCloud angeboten und sind Teil einer umfassenden Plattform zur aktiven Verwaltung und Vorhersage von Risiko im gesamten Unternehmen. Die drei neuen Elemente sind:- Advanced Risk Assessment: Dieses neue Produkt in der SpheraCloudhilft Firmen dabei, die Einflüsse der Risiken beiProzesssicherheit, Qualität, Arbeit, im Internet und außerhalb zuidentifizieren, bewerten und kontrollieren.- Control of Work: Control of Work von Sphera ist die erste "Softwareas a Service"-Lösung in diesem Bereich und nutzt dieLeistungsfähigkeit, Sicherheit und Flexibilität derAzure-Cloudplattform von Microsoft. Wer anspruchsvolle Prozessebetreibt, kann jetzt die Visualisierung und Verwaltung abhängigerRisiken in Betrieb und Wartung verbessern.- Master Data Management: Master Data Management von Sphera erweitertden Bereich des cloudbasierten Operational Risk Management undermöglicht Unternehmen, die Auswirkungen betrieblicher Risiken zureduzieren, indem gewährleistet wird, dass ein einheitlicher undkonsistenter Blick auf entscheidende Daten vorliegt. DurchIntegration und zentrale Verwaltung sauberer und verlässlicherDaten mit Spheras Master Data Management haben Manager im gesamtenBetrieb die Sicherheit dass sie Zugriff auf eine korrekte Ansichtvon Material, Anbietern, Produkten etc. besitzen. Im Lauf der letzten drei Jahre hat Sphera fünf Softwarefirmen erworben, um den Umfang und die Kapazitäten seiner Produkte für die Nutzung in der Cloud und vor Ort schneller auszubauen. Spheras Strategie für Integrated Risk Management 4.0 wurde geschaffen, damit mittlere und große Firmen Barrieren in der Kommunikation über Risiken zwischen Bereichen einreißen und den massiven Input der Daten von Sensoren, dem Internet der Dinge und weiteren Technologien der Industrie 4.0 nutzen können, um Kapazitäten für normative und prognostische Risikobegrenzung zu bieten."Einige der größten Firmen der Welt haben sind 2019 von unseren Produkten für die Nutzung vor Ort zu unseren cloudbasierten IRM 4.0 Lösungen übergegangen", sagte Paul Marushka, Präsident und CEO von Sphera. "Mit Beginn des neuen Jahrzehnts führen wir unsere Produkte zu neuen Höhen, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Operational Excellence voranzubringen. Durch Anbindung von Lösungen für Risikobegrenzung wie nie zuvor sorgen wir für Dynamik und dies ist noch lange nicht alles."Des weiteren wird Sphera in diesem Jahr eine neue, persönliche Benutzerschnittstelle vorstellen, die unter Berücksichtigung der individuellen SpheraCloud-Nutzer gestaltet wird. SpheraCloud wird auf der Plattform von Microsoft Azure gehostet, was moderne, Plattform-überschreitende Anwendungen im Internet und für Mobilgeräte ermöglicht, wie auch prognostische und normative Kapazitäten. Es verfügt über eingebaute, mehrschichtige Sicherheitskontrollen und einzigartige Informationen über Bedrohungen, damit Nutzer keine Sorge haben, dass ihre Daten angegriffen werden.Eine kürzlicher Bericht der unabhängigen Analystenfirma Verdantix besagt: "Führungskräfte in Niederlassungen, die funktionsübergreifende Teams betreiben und einen einzelnen, zentralisierten Speicher für Informationen zur Verwaltung von Daten, Arbeitsabläufen und Verfahren beibehalten möchten, werden aus dem breiten Angebot von Sphera bei EHS, betrieblichem Risiko, Produktverantwortung und Management der Nachhaltigkeit Nutzen ziehen."Informationen zu SpheraSphera ist ein führender, weltweiter Anbieter von integrierter Risikomanagementsoftware und Informationsdienstleistungen mit den Schwerpunkten Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (Environment, Health, Safety & Sustainability - EHS&S), betriebliches Risikomanagement und Produktverantwortung. Sphera bringt seit mehr als 30 Jahren die Operational Excellence voran und dient Firmen und Kunden weltweit, um eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt zu schaffen.MedienkontaktEllen Bremsethebremseth@sphera.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/730416/Sphera.jpgOriginal-Content von: Sphera Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126203/4511353