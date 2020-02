Mit einem Umsatz von 2.519,5 Milliarden Yen im dritten Quartal seit Jahresbeginn (year-to-date, YTD) im Geschäftsjahr 2019 zeigt sich eine Geschäftsdynamik, die im Vergleich zum Vorjahr um 82,6 gestiegen ist. Dies ist auf die Akquisition von Shire und die anhaltend starke Leistung von 14 globalen Marken zurückzuführen; während sich der zugrunde liegende Umsatz im vierten Quartal erholen dürfte, ist für das Gesamtjahr eine flache bis leichte Steigerung zu erwarten

Das Kernbetriebsergebnis * von 792,2 Milliarden Yen und die zugrunde liegende operative Kerngewinnmarge von 30,9 sind auf beschleunigte Integrationssynergien und OPEX-Effizienz zurückzuführen

Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr, um die starke Geschäftsdynamik und die schneller als erwartete Realisierung von Integrationssynergien widerzuspiegeln; Die Prognose für den ausgewiesenen operativen Gewinn ist jetzt positiv, was hauptsächlich auf die Auswirkungen der abgeschlossenen Finanzbuchhaltung zurückzuführen ist

*HINWEIS: Ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 wird der Begriff "Kernergebnis (Core Earnings)" in "Kernbetriebsergebnis1 (Core Operating Profit)".

Die Definitionen sind identisch,nur der Begriff hat sich verändert.

Der zugrunde liegende Umsatz ging im Vergleich zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 pro-forma2 um -1,2 zurück. Für das vierte Quartal wird eine Erholung erwartet, was zu einem leichten Anstieg für das Gesamtjahr führt

Die 14 globalen Marken von Takeda verzeichneten mit einem Umsatz von insgesamt 836,4 Milliarden Yen ein starkes Umsatzwachstum von +20 gegenüber dem Vorjahr, das von ENTYVIO (+35,4 %), TAKHZYRO (+622,2 %) und NINLARO (+28,9 %).

Das zugrunde liegende Umsatzwachstum war seit Jahresbeginn solide in den Hauptgeschäftsbereichen GI (+10 %), Plasma Derived Therapy (PDT), Immunologie (+5 %), Onkologie (+7 %) und Neurowissenschaften (+5 %). Seltene Krankheiten gingen aus folgenden Gründen zurück (-11 %): Seltene Hämatologie (-14 %) ist weiterhin wie erwartet von verschärftem Wettbewerb und zunehmendem Preisdruck betroffen. Hereditäre Angioödem (HAE) (-11 %) war weiterhin durch die Vorratshaltung im vorangegangenen Geschäftsjahr sowie durch die Einnahme von Generika für FIRAZYR negativ beeinflusst. Seltene Stoffwechselkrankheiten (-4 %) sind weiterhin von NATPARA betroffen, das im September 2019 in den USA zurückgerufen wurde.



Informationen zur Definition des operativen Kerngewinns finden Sie in Anmerkung iii in der Tabelle mit dem Titel "Berichtete Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2019 (April-Dezember)". Die Pro-Forma-Baseline für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018 entspricht der Summe der Takeda-Einnahmen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018 (April-Dezember) zuzüglich der Shire-Einnahmen für denselben Zeitraum. Wobei die Umsätze von Shire mit einem Kurs von 1 USD 111 JPY (durchschnittlicher Wechselkurs für das Geschäftsjahr 2018) in JPY umgerechnet und ohne wesentlichen Unterschied von US-GAAP auf IFRS umgerechnet wurden. Die Einnahmen aus Takeda und Shire wurden angepasst, um die Einnahmen aus den veräußerten Vermögenswerten zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang.

Die zugrunde liegende operative Kerngewinnmarge für das dritte Quartal des GJ2019 betrug 30,9 %, angetrieben durch Kostensynergien und OPEX-Effizienz

Das ausgewiesene Betriebsergebnis ging gegenüber dem Vorjahr um -42,9 auf 162,5 Milliarden Yen zurück. Dies ist im Wesentlichen auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen für die Bilanzierung von Akquisitionen einschließlich der Auflösung von Lageraufstockungen und der Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte zurückzuführen. Das ausgewiesene Betriebsergebnis wurde auch durch erhebliche einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Shire-Integration beeinflusst.

Das operative Kernergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um +129,9 auf 792,2 Milliarden Yen, was hauptsächlich auf die Konsolidierung von Shire zurückzuführen ist. Gleichzeitig wird von der starken Leistung der 14 globalen Takeda-Marken, Kostensynergien und einer verbesserten OPEX-Effizienz profitiert.

Die zugrunde liegende Kernbetriebsgewinnmarge lag seit Jahresbeginn bei 30,9 %, was auf Synergieeffekte und anhaltende OPEX-Disziplin zurückzuführen ist.

Der Basiswert des Kernertrags je Aktie betrug seit Jahresbeginn 359 Yen.

F&E-Engine lieferte verschiedene wichtige Pipeline-Meilensteine im dritten Quartal

Pipeline-Assets der Welle 1 erreichen wichtige Meilensteine: Beginn der Phase-3-Studie für TAK-788 bei therapienaivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-Small-Cell Lung Cancer, NSCLC) mit Exon-20-Insertionsmutationen und Pevonedistat (TAK-924) bei nicht-tauglicher akuter myeloischer Leukämie. Die aktualisierten Ergebnisse des Dengue-Impfstoffkandidaten TAK-003 aus der Phase-3-Studie wurden auf der Jahrestagung der American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) vorgestellt. Ankündigung einer Partnerschaft mit dem MD Anderson Cancer Center, die die Entwicklung einer laufenden Phase 1/2a-Studie zu TAK-007, einem CD19 CAR-NK, umfasst.

Globale Marken, die zusätzliche Daten in neuen Indikationen generieren: Phase-3-Studie mit NINLARO (TOURMALINE-MM4) als Ersterhaltungstherapie erfüllte den primären Endpunkt (PFS) bei Patienten mit multiplem Myelom, die nicht mit Stammzelltransplantation behandelt wurden. Die laufenden Phase-3-Daten von ALUNBRIG zeigten nach zwei Jahren als Ersttherapie bei Erwachsenen mit fortgeschrittenem anaplastischem Lymphomkinase-positivem (ALK+) NSCLC, die zuvor keinen ALK-Inhibitor erhalten hatten, weiterhin eine Verringerung des Krankheitsverlaufs.



Weiterer Schwerpunkt auf der Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und dem Schuldenabbau zur Fokussierung des Geschäfts

Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA bei 4,1-facher Ausschüttung und Steuern auf XIIDRA-Erlöse.

Die Verhandlungen über weitere mögliche nicht zum Kerngeschäft gehörende Veräußerungen von Vermögenswerten dauern an.

Costa Saroukos, Chief Financial Officer, kommentierte:

"Die Ergebnisse von Takeda für das dritte Quartal haben gezeigt, dass wir unsere solide finanzielle und geschäftliche Leistung seit Jahresbeginn fortsetzen können. Dies ist auf unsere 14 globalen Marken, den leistungsstarken F&E-Motor und die OPEX-Verbesserungen zurückzuführen, die dazu beitragen, unser nachhaltiges Wachstum zu sichern. Wir erhöhen unsere Prognose für das Gesamtjahr erneut, um der starken Geschäftsdynamik Rechnung zu tragen und Synergien schneller als erwartet zu realisieren.

Wir firmieren jetzt als One Takeda und arbeiten weiterhin wie erwartet an unseren Geschäftsprioritäten, um den langfristigen Wert zu steigern. Dies beinhaltet die Realisierung von Kostensynergien in Höhe von 2 Milliarden USD bis Ende des Geschäftsjahres 2021 und die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten in Höhe von 10 Milliarden USD zur Optimierung unseres Portfolios. Dazu gehört auch, dass wir unsere Nettoverschuldung/das bereinigte EBITDA innerhalb der Geschäftsjahre von März 2022 bis März 2024 rasch auf das Ziel von 2x senken. Parallel dazu treibt unser F&E-Motor weiterhin hochinnovative Medikamente voran, die durch die globalen Marken von Takeda und die neuen molekularen Einheiten einen entscheidenden Unterschied für die Patienten ausmachen. Mehrere wichtige Daten sind absehbar. Die Umsetzung dieser Prioritäten wird die Wertschöpfung für alle unsere Stakeholder maximieren und Takeda für den weiteren Erfolg positionieren."

Ausgewiesene YTD-Ergebnisse für das dritte Quartal (Q3) des GJ2019 (April-Dezember) (in Milliarden Yen) AUSGEWIESEN KERN ZUGRUNDELIEGEND i GJ2019 Q3 YTD VS. VORHERIGES JAHR GJ2019 Q3 YTD VS. VORHERIGES JAHR Umsatz 2.519,5 +82,6 2.519,5 +82,6 -1,2 im Jahresvergleich ii (pro forma) Betriebsgewinn 162,5 -42,9 792,2iii +129,9 Marge 6,5 -14,2 pp 31,4 +6,5 pp 30,9 Nettogewinn iv 42,5 -74.1 560,2 +113,1 Gewinn je Aktie (JPY) 27 Yen -183 Yen 360 Yen +24 Yen 359 Yen

Die zugrunde liegenden Ergebnisse vergleichen zwei Perioden (Quartale oder Jahre) von Finanzergebnissen auf einer gemeinsamen Basis und wird von der Geschäftsleitung zur Bewertung des Unternehmens herangezogen. Diese Finanzergebnisse werden auf einer konstanten Währungsbasis berechnet und schließen die Auswirkungen von Veräußerungen sowie andere ungewöhnliche Beträge, nicht wiederkehrende Posten oder Posten, die unabhängig von unserer laufenden Geschäftstätigkeit sind, aus. Wachstum gegenüber dem dritten Quartal des GJ2018 YTD pro-forma. Die Pro-Forma-Baseline für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018 entspricht der Summe der Takeda-Einnahmen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018 (April-Dezember) zuzüglich der Shire-Einnahmen für denselben Zeitraum. Beide Werte wurden angepasst, um die Einnahmen aus veräußerten Vermögenswerten zu entfernen. Wobei die Umsätze von Shire mit einem Kurs von 1 USD 111 JPY (durchschnittlicher Wechselkurs für das Geschäftsjahr 2018) in JPY umgerechnet und ohne wesentlichen Unterschied von US-GAAP auf IFRS umgerechnet wurden. Weitere Informationen finden Sie im Anhang. Die Kernbetriebsergebnisse stellen den um die Ausgaben für die Ertragssteuer, unseren Gewinnanteil oder die Verluste aus Anlagen angepassten Nettogewinn dar, begründet durch Anwendung der Äquivalenzmethode, Finanzausgaben und -erträge, sonstige betriebliche Ausgaben und Erträge, Verluste aus Amortisierungen und Wertminderungen von erworbenem immateriellem Anlagevermögen und sonstigen Posten, die nicht mit Takedas Kernoperationen in Zusammenhang stehen, beispielsweise buchmäßige Effekte und transaktionsbezogene Kosten. Den Eigentümern des Unternehmens zuzuschreiben.

Gewinnprognose der Unternehmensleitung für GJ2019: Verbesserung der Leitlinien, um die positive Geschäftsentwicklung widerzuspiegeln Vorherige Prognose

(31. Oktober 2019) Revidierte Prognose

(4. Februar 2020) Zugrunde liegendes Umsatzwachstum i Flach bis leicht ansteigend Flach bis leicht ansteigend Zugrunde liegende Kernbetriebsgewinnmarge Hoher Zwanzigerbereich Hoher Zwanzigerbereich Zugrunde liegender Kerngewinn je Aktie 370-390 Yen 385-405 Yen Jahresdividende je Aktie 180 Yen 180 Yen

Konstantes Wechselkurswachstum (unter Anwendung des durchschnittlichen Wechselkurses für das gesamte Geschäftsjahr 2018 von 111 JPY/USD) im Vergleich zum Ausgangswert von 3.300 Milliarden JPY (gerundeter kombinierter Umsatz von Legacy Takeda und Legacy Shire auf Pro-Forma-Basis von April 2018 bis März 2019, umgerechnet auf Grundlage des Durchschnittskurses von April 2018 bis März 2019 von 111 JPY/USD; weiterhin unter Ausschluss von Umsätzen aus veräußerten Vermögenswerten wie Techpool, Multilab und TACHOSIL von Legacy Takeda sowie dem Onkologieportfolio und XIIDRA von Legacy Shire), angepasst von US-GAAP an IFRS, ohne wesentliche Unterschiede.

Ausgewiesene Prognose für GJ2019: Steigerung von Umsatz und Gewinn (in Milliarden Yen) Vorherige Prognose

(31. Oktober 2019) Revidierte Prognose

(4. Februar 2020) Veränderung Umsatz 3.260,0 3.286,0 +0,8 Betriebsgewinn -110,0 10,0 N/M i Nettogewinn -273,0 -162,0 +40,7 Gewinn je Aktie -175 Yen -104 Yen +40,7 Kernbetriebsergebnis 930,0 950,0 +2,2 Umrechnungskurs

(Jahresdurchschnitt) 1 USD=109 Yen 1 Euro 121 Yen 1 USD=109 Yen 1 Euro 122 Yen

Nicht aussagekräftig

