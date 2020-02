Die Anzahl der Lieferungen auf dem CAD-Markt stieg von 2018 bis 2019 um 9 %

Ein neuer Bericht von Jon Peddie Research (JPR) bestätigt, dass der CAD-Markt dank der Digitalisierung, die die Landschaft des Designs und der Technik verändert, stärker denn je ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200204005831/de/

Figure 1: Revenues for the CAD software market from 2006 to 2022. (Graphic: Business Wire)

Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum 2018-2022 eine gesunde Wachstumsrate von über 2,4 aufweisen wird.

Bis zum Jahr 2022 wird der Markt für computergestütztes Design voraussichtlich 9 Mrd. USD erreichen.

Neue Synergien ermöglichen ein starkes Wachstum in der CAD-Branche. Die großen CAD-Kunden in der Automobil-, Luftfahrt- und Bauindustrie, im Maschinenbau und in der Prozess- und Verfahrenstechnik sowie in der Energiewirtschaft entwickeln sich in Richtung Systemdesign und Entwicklung digitaler Zwillingssysteme, die es den Kunden ermöglichen, Arbeitsmodelle von Gebäuden, Fahrzeugen, Anlagen und Produkten zu erstellen.

Die Konzentration auf die 10 Marktführer: Neben Autodesk, Aveva, Bentley Systems, Dassault, Graebert, Hexagon, Nemetschek, PTC, Siemens Digital Industries und Trimble berücksichtigt der JPR-Bericht auch Daten von bis zu 36CAD-Firmen, die etwa 53 Produkte herstellen.

Der Bericht betrachtet die wichtigsten Marktsegmente und liefert Gesamtzahlen zu Marktanteilen, Nutzerzahlen und geografischen Aufgliederungen für AEC, Fertigung, Prozess, Strom und Spannung sowie Marine.

JPR weist auf Branchentrends, Triebkräfte und Herausforderungen hin und bezieht sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte der Branche ein.

"Die führenden CAD-Unternehmen gewinnen Raum, um sich auf spezialisierten Märkten durchzusetzen, während die Weltindustrien ihre Arbeitsabläufe durch Digitalisierung umgestalten. Der Übergang zu 3D-Arbeitsabläufen erlaubt es den CAD-Kunden, digitale Zwillinge zu konstruieren, um Entwürfe zu testen und zu modellieren, bevor sie gebaut werden, und sie im Betrieb zu überwachen", sagt Analystin Kathleen Maher.

Preise und Verfügbarkeit

JPRs Worldwide CAD Market-Bericht ist elektronisch für 6.000 erhältlich. In diesem Bericht sind vier Stunden Beratungszeit enthalten.

JPR veröffentlicht auch eine Reihe von Berichten über den Workstation-Markt, der den gesamten Markt einschließlich Systemen und Zubehör für sechs Regionen abdeckt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Robert@jonpeddie.com.

Über Jon Peddie Research

Jon Peddie ist seit mehr als 30 Jahren in den Bereichen Grafik und Multimedia tätig. Jon Peddie Research ist ein technisches Forschungs- und Beratungsunternehmen für Multimedia und Grafik. Mit Sitz in Tiburon, Kalifornien, bietet JPR Beratung, Forschung und andere spezifische Dienstleistungen für Technologieunternehmen in zahlreichen Bereichen an, darunter Grafikentwicklung, Multimedia für professionelle Anwendungen und Unterhaltungselektronik, High-End-Computing und Produktentwicklung für den Internetzugang.

JPR's Worldwide CAD Market Report ist ein Handelsname von Jon Peddie Research. Alle weiteren genannten Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200204005831/de/

Contacts:

Jon Peddie, JPR

415/435-9368

jon@jonpeddie.com

Robert Dow, JPR

415/435-9368

robert@jonpeddie.com

Medienkontakt

Carol Warren, CREW Communications

714.890.4500

carol@crewcommunications.com