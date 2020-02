Die Euphorie um den Elektroautohersteller hält an. Durch die aktuelle Rally überholt die Aktie selbst die Prognosen der optimistischsten Analysten.

Die Tesla-Aktie ist nicht zu stoppen. Im frühen New Yorker Handel lag das Papier am Dienstag erneut gut 20 Prozent im Plus und kostete zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte mehr als 900 Dollar. Zuletzt lag sie noch 15 Prozent im Plus. Erst am Montag hatte die Tesla-Aktie knapp 20 Prozent zugelegt. Damit hat sich die Aktie seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Anfang Januar kostete ein Anteilsschein noch gut 430 Dollar.

Mit so einer Euphorie hatten selbst die optimistischsten Analysten nicht gerechnet. Bill Selesky vom Analysehaus Argus Research galt noch am Montag als der größte Tesla-Bulle unter den Analysten, nachdem er sein Kursziel von 556 auf 808 Dollar erhöht hatte. Mit dem neuen Allzeithoch von 915 Dollar, das die Tesla-Aktie am Montagmorgen New Yorker Zeit erreichte, ist er seine Prognose damit schon überholt.

Im Schnitt hatten Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...