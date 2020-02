Die europäische Mehrländerbörse will Start-ups anlocken. Damit ergeben sich für Anleger neue Chancen, in Aktien zu investieren.

Die Mehrländerbörse Euronext lässt sich den Optimismus vom Coronavirus nicht nehmen. "Die geopolitischen Spannungen bleiben uns 2020 voraussichtlich erhalten. Das wird die Aktienmärkte aber nicht unbedingt bremsen, denn die Börse bleibt geprägt von der Niedrigzinspolitik der Notenbanken", sagt Sebastian Grabert, Deutschland-Repräsentant der Börse.

Grabert ist zuversichtlich, dass er demnächst wieder einige neue Unternehmen anlocken kann. Im laufenden Jahr konzentriert er sich auf Technologie-Firmen. Vor allem die Bereiche Cleantech und Fintech seien im Kommen, sagt er, und Biotech-Unternehmen dürften auch wieder vermehrt an die Euronext gehen.

Bisher sind schon 65 Unternehmen aus diesen drei Technologiesegmenten notiert. Auf der anderen Seite sagt Grabert: "Firmen aus dem E-Commerce-Segment könnten es schwerer haben, auch wegen der schlechten Performance einiger Newcomer wie Westwing oder der Global Fashion Group."

Im Gegensatz zur Euronext tut sich die Deutsche Börse in Frankfurt schwer, Start-ups auf die eigene Plattform zu holen. Der große internationale Konkurrent im Bereich der Tech-Unternehmen ist die Nasdaq in New York. Für Anleger bieten Neuemissionen interessante Gewinnchancen. Oft ist aber auch das Risiko höher als bei Firmen, die schon länger am Kapitalmarkt etabliert sind.

Auch deutsche Firmen in der Pipeline

Im Vergleich zum deutschen Markt sei der Optimismus an den anderen europäischen Plätzen einfach größer, sagt Grabert: "Das spielt uns natürlich in die Hände." In Deutschland hätten viele Firme Berührungsängste mit der Börse. Hinzu komme, dass die Finanzierungsrunden durch die Venture-Capital-Fonds länger dauerten, dass verzögere die Börsengänge, auch Initial Public Offerings (IPOs) genannt. Er hofft trotzdem, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...