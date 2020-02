Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Die DAX-Bullen setzten am Dienstag zu einer starken Gegenbewegung an, für den deutschen Leitindex rückt die 13.300er Marke wieder in den Fokus. Während es schwierig ist einen Treiber für die starke Aufwärtsbewegung im DAX auszumachen (zumindest für mich), scheint eine plausible Erklärung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...