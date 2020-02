Auf ihrer Reise nach Südafrika und Angola will Kanzlerin Merkel Wirtschaftsbeziehungen verbessern. Beide Länder stehen vor großen Herausforderungen.

Angesichts der brisanten Lage in großen Teilen Afrikas will Kanzlerin Angela Merkel in Südafrika und Angola Reformansätze und das Engagement beider Länder in der Krisenlösung stützen.

Bei Merkels Gesprächen im südafrikanischen Pretoria am Donnerstag und in der angolanischen Hauptstadt Luanda am Freitag geht es nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen vom Dienstag zudem darum, die Wirtschaftsbeziehungen anzukurbeln. Merkel wird von einer größeren Wirtschaftsdelegation begleitet.

Die am Mittwochmittag beginnende Reise führt Merkel in zwei sehr unterschiedliche Länder, in denen die Regierungen jeweils mit der Umsetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...