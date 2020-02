FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag kräftig gesunken. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,31 Prozent auf 174,51 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,40 Prozent. Bis auf wenige Ausnahmen fiel die Marktentwicklung an anderen europäischen Anleihemärkten ähnlich aus.



Seit Beginn der Woche zeigte sich an europäischen Aktienmärkten eine Kurserholung. Dagegen wurden als sicher empfundene Anlagen wie Bundesanleihen weniger stark gefragt. Marktbeobachter verwiesen als Erklärung für die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten auf Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Außerdem versuche die chinesische Regierung mit Konjunkturimpulsen den wirtschaftlichen Folgen der Lungenkrankheit entgegenzuwirken.



Trotz der aktuell freundlichen Stimmung bleibt die Unsicherheit über die weitere Verbreitung und die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus aber nach wie vor hoch. Immer mehr Ökonomen reduzieren ihre Wachstumserwartungen für China, zumindest für das erste Quartal. Die globalen Auswirkungen sind dagegen weit ungewisser.



Konjunkturdaten gingen an den Märkten weitgehend vorbei. Es standen jedoch nur wenige Daten auf dem Programm. Ein unerwartet starker Anstieg beim Auftragseingang in den USA sorgte am Nachmittag nicht mehr für nennenswerte Kursbewegungen./jkr/stk