NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street präsentiert sich am Dienstagmittag New Yorker Ortszeit kräftig im Plus. Hauptthema bei den Anlegern ist weiterhin die Ausbreitung des Coronavirus mit seinen möglichen weltwirtschaftlichen Auswirkungen. Die neuerliche Liquiditätsspritze der chinesischen Notenbank mildert aber zunächst die Konjunktursorgen der Anleger.

Der Dow-Jones-Index steigt 1,7 Prozent auf 28.882 Punkte. Für den S&P-500 und dem Nasdaq-Composite geht 1,7 bzw 2 Prozent aufwärts.

Der Aktienmarkt wettet darauf, dass die Notenbanken machen, was notwendig ist, sagt Peter Garnry, Chef-Aktienstratege der Saxo Bank. Ob das auch wirklich aufgehe, bleibe abzuwarten.

Nachdem Chinas Zentralbank am Wochenende umgerechnet rund 156 Milliarden Euro in den dortigen Geldmarkt gepumpt hat, wurden nun über Reverse-Repo-Geschäfte umgerechnet weitere knapp 65 Milliarden Euro bereitgestellt. Analysten erwarten zudem flankierende fiskalpolitische Maßnahmen Pekings. Derweil ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 426 gestiegen. Mehr als 20.000 Menschen sind am Coronavirus erkrankt.

Gesprächsstoff dürfte auch die Vorwahl der Demokraten für die US-Präsidentschaft bieten. Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders hat laut Zahlen seines Wahlkampfteams die Vorwahl in Iowa für sich entschieden. Allerdings lief die Wahl nicht reibungslos ab, die Bekanntgabe des Ergebnisses verzögerte sich wegen technischer Probleme.

Erst nach Handelsschluss steht die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump an (Mittwoch 03.00 MEZ). "Es wird erwartet, dass es eine optimistische Rede wird, die sich auf seine vermeintlichen Erfolge und Ziele vor den Präsidentschaftswahlen im November fokussiert", erwartet Unicredit.

Konjunkturseitig ist der Industrie-Auftragseingang für Dezember um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, was über den Erwartungen von Ökonomen mit 1,4 Prozent liegt.

Ölpreise stabilisieren sich

Am Ölmarkt stabilisieren sich die Preise wegen der Liquiditätsspritzen der chinesischen Notenbank. Stützend dürften auch laufende Beratungen der Opec und ihrer Partner über mögliche Produktionskürzungen wirken. Der Preis für ein Barrel der europäischen Sorte Brent steigt um 0,9 Prozent auf 54,94 Dollar, für die US-Sorte WTI geht es um 0,9 Prozent nach oben auf 50,54 Dollar.

Die Nachfrage nach vermeintlich "sicheren Anlagen" wie Gold und US-Anleihen hat angesichts der wieder etwas zuversichtlicheren Stimmung leicht nachgelassen. Der Preis für die Feinunze Gold gibt 1,5 Prozent nach auf 1.553 Dollar. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen geht es bei sinkenden Notierungen um 6,9 Basispunkte nach oben auf 1,60 Prozent.

Am Devisenmarkt stabilisiert sich das Pfund im Bereich des neuen Sechswochentiefs, nachdem es am frühen Dienstag zunächst noch etwas weiter gefallen war. Dem Pfund dürfte ein holpriger Weg bevorstehen, sollten sich die Spannungen zwischen Großbritannien und der EU wegen der anstehenden Handelsgespräche verstärken, erwarten die Analysten der Unicredit. Aktuell wird das Pfund mit 1,3023 Dollar gehandelt, nach 1,3156 am Montagmorgen.

Alphabet verfehlt Umsatzerwartungen

Unter den Einzelwerten geben Alphabet 3,3 Prozent nach. Die Google-Mutter hat beim Umsatz die Erwartungen verfehlt. Der Gewinn je Aktie - unterstützt von einem positiven Steuereffekt - lag jedoch über den Schätzungen des Marktes. Zudem steht Google eine Untersuchung der irischen Datenschutzbehörde ins Haus wegen des Umgangs mit Positionsdaten.

Conocophillips geben 1,6 Prozent nach. Der US-Ölkonzern hat im vierten Quartal aufgrund von Firmenwertabschreibungen wegen der niedrigen Ölpreise auf zum Verkauf stehende Unternehmensteile deutlich weniger verdient. Der bereinigte Gewinn verfehlte die Markterwartungen um 4 Cent. Der Konzern will zudem das bestehende Aktienrückkaufprogramm um 10 Milliarden Dollar aufstocken.

NXP Semiconductors legen 3,9 Prozent zu, nachdem die Viertquartalszahlen des Chipherstellers nicht in allen Punkten überzeugt hatten. Der Umsatz lag zwar leicht über der Konsensschätzung, beim Ergebnis habe der Markt aber mehr erwartet, hieß es. Die Umsatzprognose für das erste Quartal wiederum übertraf den Analystenkonsens.

Die Tesla-Aktie ist nicht zu stoppen und legt erneut zweistellig zu. Auslöser für die aktuelle Rally war der jüngste Quartalsbericht. Am Vortag hatten zudem positive Analystenkommentare gestützt. Das Unternehmen wecke die Fantasie der Anleger, sagen Händler. Zudem werden die Aufwärtsbewegungen nach oben verzerrt, weil viele Investoren in der Aktie short positioniert sind. Aktuell gewinnt der Wert weitere 14 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.882,22 1,70 482,41 1,20 S&P-500 3.303,52 1,68 54,60 2,25 Nasdaq-Comp. 9.454,15 1,95 180,75 5,37 Nasdaq-100 9.314,62 2,06 188,39 6,66 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,42 6,8 1,35 21,3 5 Jahre 1,42 6,7 1,35 -50,4 7 Jahre 1,52 7,0 1,45 -72,5 10 Jahre 1,60 6,9 1,53 -84,6 30 Jahre 2,07 6,8 2,01 -99,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Uhr Mo, 18.13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1035 -0,22% 1,1051 1,1064 -1,6% EUR/JPY 120,77 +0,50% 120,28 120,12 -0,9% EUR/CHF 1,0706 +0,20% 1,0695 1,0683 -1,4% EUR/GBP 0,8474 -0,42% 0,8526 0,8513 +0,1% USD/JPY 109,44 +0,71% 108,84 108,57 +0,6% GBP/USD 1,3022 +0,19% 1,2961 1,2996 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,9877 -0,40% 6,9920 7,0189 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.185,76 -0,80% 9.280,76 9.266,55 +27,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,54 50,11 +0,9% 0,43 -16,8% Brent/ICE 54,94 54,45 +0,9% 0,49 -15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.552,92 1.576,85 -1,5% -23,94 +2,3% Silber (Spot) 17,59 17,70 -0,6% -0,11 -1,5% Platin (Spot) 963,85 968,25 -0,5% -4,40 -0,1% Kupfer-Future 2,54 2,51 +1,3% +0,03 -9,2% ===

February 04, 2020 12:06 ET (17:06 GMT)

