DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.13 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.732,28 +1,94% -0,34% Stoxx50 3.427,78 +1,75% +0,73% DAX 13.281,74 +1,81% +0,25% FTSE 7.439,82 +1,55% -2,87% CAC 5.935,05 +1,76% -0,72% DJIA 28.895,73 +1,75% +1,25% S&P-500 3.304,54 +1,71% +2,28% Nasdaq-Comp. 9.458,92 +2,00% +5,42% Nasdaq-100 9.320,59 +2,13% +6,73% Nikkei-225 23.084,59 +0,49% -2,42% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,36 -70

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,57 50,11 +0,9% 0,46 -16,8% Brent/ICE 54,90 54,45 +0,8% 0,45 -16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.551,00 1.576,85 -1,6% -25,86 +2,2% Silber (Spot) 17,55 17,70 -0,9% -0,15 -1,7% Platin (Spot) 966,75 968,25 -0,2% -1,50 +0,2% Kupfer-Future 2,54 2,51 +1,3% +0,03 -9,2%

Am Ölmarkt stabilisieren sich die Preise wegen der Liquiditätsspritzen der chinesischen Notenbank. Stützend dürften auch laufende Beratungen der Opec und ihrer Partner über mögliche Produktionskürzungen wirken. Der Preis für ein Barrel der europäischen Sorte Brent steigt um 0,9 Prozent auf 54,94 Dollar, für die US-Sorte WTI geht es um 0,9 Prozent nach oben auf 50,54 Dollar.

Die Nachfrage nach vermeintlich "sicheren Anlagen" wie Gold und US-Anleihen hat angesichts der wieder etwas zuversichtlicheren Stimmung leicht nachgelassen. Der Preis für die Feinunze Gold gibt 1,5 Prozent nach auf 1.553 Dollar.

FINANZMARKT USA

Sehr fest - Hauptthema bei den Anlegern ist weiterhin die Ausbreitung des Coronavirus mit seinen möglichen weltwirtschaftlichen Auswirkungen. Die neuerliche Liquiditätsspritze der chinesischen Notenbank mildert aber zunächst die Konjunktursorgen der Anleger. Der Aktienmarkt wettet darauf, dass die Notenbanken machen, was notwendig ist, sagt Peter Garnry, Chef-Aktienstratege der Saxo Bank. Unter den Einzelwerten geben Alphabet 3,3 Prozent nach. Die Google-Mutter hat beim Umsatz die Erwartungen verfehlt. Conocophillips geben 1,6 Prozent nach. Der US-Ölkonzern hat im vierten Quartal aufgrund von Firmenwertabschreibungen wegen der niedrigen Ölpreise auf zum Verkauf stehende Unternehmensteile deutlich weniger verdient. Die Tesla-Aktie ist nicht zu stoppen und legt erneut zweistellig zu. Auslöser für die aktuelle Rally war der jüngste Quartalsbericht. Am Vortag hatten zudem positive Analystenkommentare gestützt. Aktuell gewinnt der Wert weitere 14 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank 22:08 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Rally - Die Erholungsbewegung an den europäischen Aktienmärkten hat am Dienstag weiter an Dynamik gewonnen. "Anleger setzen darauf, dass der externe Schock durch das neue Coronavirus lediglich eine Wachstumsdelle verursachen wird", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. Der Index der Banken legte mit einem Plus von 1,9 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich zu. Intesa Sanpaolo hat sowohl bei den Umsätzen als auch beim Gewinn die Erwartungen deutlich geschlagen. Der Kurs stieg um 2,9 Prozent und stützte auch die Kurse der anderen italienischen Banken. Der Index der europäischen Rohstoff-Aktien erholte sich um 3,5 Prozent, der Index der Öl-Aktien um 2,5 Prozent. BP gewannen 4,2 Prozent. Der Nettogewinn von BP ist laut Angaben aus dem Handel 15 Prozent über den Schätzungen ausgefallen. Schwächster Branchenindex war der Index der Versorger, der 0,1 Prozent zulegte. Allerdings hatte er sich in den vergangenen Tagen auch gegen die allgemeine Schwäche stark gezeigt. Einen Kurseinbruch um 6,5 Prozent verzeichneten die Aktien von AT&S. Marktteilnehmer verwiesen auf die Gewinnwarnung des Leiterplattenherstellers, die mit der Coronavirus-Epidemie begründet wurde.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Uhr Mo, 18.13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1043 -0,15% 1,1051 1,1064 -1,5% EUR/JPY 120,82 +0,54% 120,28 120,12 -0,9% EUR/CHF 1,0707 +0,21% 1,0695 1,0683 -1,4% EUR/GBP 0,8475 -0,40% 0,8526 0,8513 +0,1% USD/JPY 109,41 +0,69% 108,84 108,57 +0,6% GBP/USD 1,3029 +0,24% 1,2961 1,2996 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,9876 -0,40% 6,9920 7,0189 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.182,51 -0,84% 9.280,76 9.266,55 +27,4%

Am Devisenmarkt stabilisiert sich das Pfund im Bereich des neuen Sechswochentiefs, nachdem es am frühen Dienstag zunächst noch etwas weiter gefallen war. Dem Pfund dürfte ein holpriger Weg bevorstehen, sollten sich die Spannungen zwischen Großbritannien und der EU wegen der anstehenden Handelsgespräche verstärken, erwarten die Analysten der Unicredit. Aktuell wird das Pfund mit 1,3023 Dollar gehandelt, nach 1,3156 am Montagmorgen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Weitere chinesische Wirtschaftsstimuli gegen die negativen Folgen der Virusepidemie ließen die Anleger wieder Vertrauen fassen. Die chinesische Notenbank (PBoC) hatte erneut Liquidität in den Markt gepumpt. Im chinesischen Spielerparadies Macau sollen nach dem Willen der örtlichen Behörden die Kasinos geschlossen bleiben, um die Virus-Ausbreitung einzudämmen. Die Aktien der Kasinobetreiber Sands China, Wynn Macau und Galaxy Entertainment fielen deswegen um bis zu 2,6 Prozent. Panasonic sprangen in Tokio um gut 10 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen den Gewinn in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs gesteigert hatte. Auch die Zahlen von Murata Manufacturing kamen gut an. Die Aktie rückte um 4,3 Prozent vor.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bafin bescheinigt Ontake Research nach Aurelius-Report die Unseriosität

Nach der Short-Seller-Attacke von Ontake Research auf die Beteiligungsgesellschaft Aurelius Equity Opportunities in der vergangenen Woche bekommen die Münchner nun Unterstützung der Bafin. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) erklärte, dass Ontake Research gegen das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verstoßen habe. Es lägen von der Person keine Tätigkeitsanzeige nach 86 Absatz 1 Wertpapierhandelsgesetz vor. Demnach müssten unter anderem Personen, die für die Erstellung von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen verantwortlich sind, diese der Bafin vor Erstellung oder Weitergabe melden. Das gilt auch für im Ausland tätige Analysten, sofern ihre Empfehlungen ein Unternehmen im Inland betreffen.

Getränkekonzern Berentzen wächst 2019 auch dank Spirituosen

Der Getränkekonzern Berentzen hat dank einer positiven Entwicklung in all seinen Sparten - Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme - 2019 seinen Umsatz erhöht. Besonders in der zweiten Jahreshälfte zogen die Einnahmen an. Wegen höherer Investitionen in Personal, Technik und Vermarktung stagnierte allerdings das EBIT. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Berentzen-Gruppe aus Haselünne im Emsland mit einer "positiven Umsatz- und Ertragsentwicklung".

Hawesko steigert 2019 Umsatz und Ergebnis

Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG hat ihren Nettoumsatz im vergangenen Jahr um 5,9 Prozent auf 555 Millionen Euro gesteigert. Das EBIT sei auf circa 29 Millionen von 27,7 Millionen Euro im Vorjahr gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Das Umsatzwachstum resultierte aus einer positiven Entwicklung in den Segmenten E-Commerce und Retail. Das E-Commerce-Segment wuchs 2019 um 5,1 Prozent, Jacques' um 3,6 Prozent. Das Retail-Segment profitierte zusätzlich von einer Akquisition.

Gericht untersagt Check24 "Jubiläumsdeals"

Das Landgericht München I hat dem Vergleichsportal Check24 das Anbieten sogenannter "Jubiläumsdeals" beim Abschluss von Versicherungen untersagt. Im Rechtsstreit zwischen dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) und dem Internetportal gab das Gericht dem klagenden Verband in einem Urteil "vollumfänglich" recht, wie ein Gerichtssprecher sagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Intesa Sanpaolo übertrifft Erwartungen und gibt sich zuversichtlich

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat im vierten Quartal mehr eingenommen als im Vorjahr und die Erwartungen übertroffen. Der Gewinn blieb hinter dem Vorjahr zurück, was aber einem beträchtlichen Basiseffekt geschuldet war. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 stellt das Institut Anstieg beim Gewinn und den Einnahmen in Aussicht. Intesa Sanpaolo verdiente im Zeitraum von Oktober bis Dezember 872 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 1,04 Milliarden Euro, nachdem das Unternehmen einen Sondergewinn von 443 Millionen Euro aus einer Partnerschaft mit dem Dienstleister Intrum eingestrichen hatte.

Conocophillips leidet unter gefallenem Ölpreis

Der US-Ölkonzern Conocophillips hat im vierten Quartal 2019 nur noch 720 Millionen US-Dollar verdient, deutlich weniger, als die 1,87 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie fiel auf 65 Cent von 1,61 Dollar im Vorjahr. Bereinigt erreichte der Gewinn 76 Cent je Aktie und verfehlte damit die Analystenerwartungen um 4 Cent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 04, 2020 12:14 ET (17:14 GMT)

Irische Datenschützer prüfen Umgang von Google mit Standortinformationen

Die irische Datenschutzbehörde (DPC) nimmt den Umgang des Internetriesen Google mit Standortdaten seiner Nutzer unter die Lupe. Nach Beschwerden von mehreren europäischen Verbraucherschutzorganisationen sei eine Untersuchung eingeleitet worden, erklärte die Behörde am Dienstag. Es solle geprüft werden, inwieweit Google die Standortdaten auswerten darf und ob der Konzern dabei seinen Transparenzpflichten nachkomme.

February 04, 2020 12:14 ET (17:14 GMT)

