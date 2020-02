Der japanische Hoya Corp. (JP3837800006) berichtete heute über die Geschäftsentwicklung des abgelaufenen 3. Quartals des Geschäftsjahres 2019, welches am 31.12.2019 endete.Hoya ist ein international führender Spezialist für die Herstellung optoelektronischer Instrumente sowohl für den industriellen, wie medizintechnischen Anwendungsbereich.Im Berichtsquartal konnte der Umsatz um 2 % auf 146,5 Mrd. Yen gesteigert werden. Das Ergebnis vor Steuern ging dagegen im Vergleich zum 3. Quartal 2018 um 3 % auf 38,3 Mrd. Yen zurück. Der Nettogewinn lag schließlich um 11 % niedriger und stellte sich auf 29,7 Mrd. Yen nach 33,1 Mrd. Yen im Vorjahr.Für den niedrigeren Gewinn und nur leicht höhere Umsatz war nach Angaben des Unternehmens unter anderem auch durch die Vorzieheffekte der im Berichtszeitraum durchgeführten Anhebung der Mehrwertsteuer in Japan. So hatte der Umsatz der Sparte Life Care (inklusive Brillengläser), mit der Hoya rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes erwirtschaftet, im 1. Quartal 2019 noch bei 93,8 Mrd. Yen gelegen, stieg dann aber durch die Vorzieheffekte im 2. Quartal 2019 auf 100,4 Mrd. Yen an und sank im Berichtszeitraum schließlich auf 92,5 Mrd. Yen.

