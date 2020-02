Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat Werder Bremen gegen Borussia Dortmund mit 3:2 gewonnen und den BVB damit aus dem Turnier geworfen. Bremens Davie Selke (16.) und Leonardo Bittencourt (30. Minute) brachten die Gastgeber zeitig in Führung.



Dortmunds Erling Haaland weckte in den BVB-Fans zwar nach dem Treffer in der 67. Minute wieder Hoffnung, die aber durch Werders Milot Rashica nur drei Minuten später zunichte gemacht wurde. Auch Giovanni Reynas erneuter Anschluss in der 80. Minute und weiterer Dortmunder Druck konnte das Blatt nicht mehr wenden. Die parallel ausgetragene Partie zwischen Schalke und Hertha musste beim Stand von 2:2 in die Verlängerung. Früher am Dienstagabend hatte Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig mit 3:1 gewonnen, der 1. FC Kaiserslautern unterlag Fortuna Düsseldorf mit 2:5.