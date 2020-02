Rekow leitet das für die Entwicklung revolutionärer Lidar-Lösungen bekannte F&E-Team von Velodyne

Velodyne Lidar, Inc. hat heute bekanntgegeben, dass Mathew Rekow neuer Chief Technology Officer (CTO) des Unternehmens wird. Rekow übernimmt die Funktion des CTO von Anand Gopalan, der kürzlich zum Chief Executive Officer (CEO) von Velodyne ernannt wurde.

In seiner Eigenschaft als CTO leitet Rekow das kundenorientierte Team von Velodyne für fortgeschrittene Forschung und Entwicklung. Die Gruppe konzipiert modernste Lidar-Lösungen für hohe Leistung, Kostenoptimierung und hochvolumige Produktion und wird so einem breiten Spektrum von Marktbedürfnissen gerecht. Seit er im Jahr 2015 zum Unternehmen gekommen war, hatte Rekow bedeutenden Einfluss auf den Erfolg von Velodyne beim Engineering und der Entwicklung von Lösungen dazu gehörte auch die Entwicklung bahnbrechender Lidar-Produkte wie Alpha Prime, Velarray, Velabit und VelaDome.

Rekow war zuvor Senior Director of Optical Engineering bei Velodyne. Rekow kann auf 29 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von optischen Makro- und Mikrosystemen, Halbleiterlasern und Detektoren zurückblicken. Dabei bewährte er sich als effektiver Leiter von Ingenieurteams und Projekten; er gründete ein dynamisches Forschungsteam und baute es weiter aus. Rekow ist ein arrivierter Ingenieur, der mit seiner Arbeit Beiträge zu zahlreichen Patenten in den USA und Europa sowie zu erfolgreichen Produkten und Verfahren geleistet hat. Er hat zahlreiche technische Artikel für führende Branchenpublikationen verfasst.

"Matt widmet sich mit Leidenschaft den Bedürfnissen der Kunden und der Förderung von Innovationen bei fortschrittlichen, kosteneffektiven Lidar-Technologien", sagte Gopalan. "Für Velodyne ist er ein großer Gewinn, da er wegweisende Lidar-Lösungen entwickelt hat, mit denen unsere Kunden neue Produkte mit mehr Autonomie und Sicherheit auf den Markt bringen können. Matt ist ein herausragender Leiter von Ingenieurteams und wird uns leiten, damit wir weiterhin hervorragende Produkte entwickeln und mit einem großartigen Technikteam arbeiten, das für seinen Erfindungsgeist und seine Wachstumschancen bekannt ist."

"Als CTO werde ich dafür Sorge tragen, dass die Roadmap von Velodyne für Technologien und Produkte weiterhin genau auf den Bedarf und die Visionen unserer Kunden abgestimmt bleibt, wenn wir die Zukunft der autonomen Technologie einläuten. Von gleicher Priorität sind die Förderung unserer technischen Talente und die Betreuung von Engineering-Architekten und -Führungspersönlichkeiten, die autonome Technologie auf eine neue Stufe heben werden. Velodyne konnte ein vielfältiges, fähiges Technikteam aufbauen, und ich werde alles mir Mögliche tun, um unser Wachstum und unsere führende Position in der Branche weiterhin zu gewährleisten."

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet intelligente und leistungsfähige Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, der Gründer von Velodyne, erfand im Rahmen seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics im Jahr 2005 die Echtzeit-Rundumsicht-Lidar-Systeme. Herr Halls Erfindung revolutionierte die Sichtweise und Autonomie in den Bereichen Automobile, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck, der vielseitige Ultra Puck, der autonomiefördernde Alpha Prime, der ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

