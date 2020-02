WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran in seiner Rede zur Lage der Nation unter Bedingungen wirtschaftlichen Aufschwung in Aussicht gestellt. "Das iranische Regime muss sein Streben nach Atomwaffen aufgeben, aufhören, Terror, Tod und Zerstörung zu verbreiten, und anfangen, für das Wohl seines eigenen Volks zu arbeiten", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im US-Kongress. Mit harten Strafmaßnahmen setzt Washington dem Iran seit langem zu und hat eine Wirtschaftskrise in dem Land ausgelöst. Die USA könnten dem Iran zu einer "sehr guten und schnellen Genesung" verhelfen, sagte Trump. "Vielleicht sind sie zu stolz oder zu dumm, als dass sie um diese Hilfe bitten würden." Die USA stünden bereit. "Wir werden sehen, welchen Weg sie wählen, das liegt ganz an ihnen."/lkl/DP/zb