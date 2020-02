LEER (dpa-AFX) - 'Ostfriesen-Zeitung' zu Shell/Klimaneutrales Autofahren



Genau wie andere Unternehmen, die bislang vom Raubbau an der Natur gelebt haben, ist Shell gezwungen umzusteuern - und zwar radikal. Wenn dieser Konzern jetzt einen kleinen Schritt in die richtige Richtung wagt und ein globales nachhaltiges Stromgeschäft aufbauen oder einen Teil des Gewinns in Wälder investieren will, dann darf man ihn dabei ruhig unterstützen. Nur sollte man an der Zapfsäule dann bitte nicht der Illusion erliegen, man engagiere sich jetzt für die Umwelt und könne sein Gewissen beruhigen. Aber so naiv ist doch auch kein Autofahrer!/al/DP/zb

