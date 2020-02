=== *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK, 10:00 HV), München 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q, Paris 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:15 DE/Dic Asset AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungsrunde sowie Update zum Geschäftsjahr 2019 (09:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Jahresergebnis, Koblenz *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q, Newbury 08:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis (09:30 PK), Stockholm 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 BE/Agora Energiewende, Veranstaltung zum Thema "Die Energiewende im Stromsektor in Europa: Stand der Dinge 2019", Brüssel *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 50,1 zuvor: 51,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,7 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 52,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 52,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 1. Veröff.: 52,2 zuvor: 52,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,9 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 50,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 50,0 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Thüringer Landtag, Wahl des Ministerpräsidenten, Erfurt *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q, New York 12:30 DE/EZB-Direktor Lane, Teilnahme am "Berliner Gespräch zum Finanzplatz Frankfurt" bei der Hessischen Landesvertretung in Berlin *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q, London 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:15 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede beim "Grand Prix de l'economie des Echos pour l'annee 2019", Paris *** 14:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +150.000 Stellen zuvor: +202.000 Stellen *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -48,30 Mrd USD zuvor: -43,09 Mrd USD *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 1. Veröff.: 53,2 zuvor: 52,8 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 55,0 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:00 US/Senat, Schlussabstimmungen im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump über die Anklagepunkte Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses, Washington *** 22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego 22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 2Q, New York 22:10 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) beim "Symposium on the Future of Payments", Stanford - ZA/Bundeskanzlerin Merkel, Reise nach Südafrika und Angola (bis 8.2.) - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Abschluss Treffen des gemeinsamen technischen Komitees zu Ölpreis-Rückgang aufgrund des Coronavirus (seit 4.2.), Wien - GB/Software AG, Capital Markets Day, London ===

