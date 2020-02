US-Präsident Donald Trumps dritte Rede zur Lage der Nation ist eine Wahlkampfrede. Gepoltert wird nicht. Stattdessen feiert Trump unter dem Titel "Das große amerikanische Comeback" die Erfolge seiner Wirtschaftspolitik.

Der Applaus donnert durch das Plenum des US-Repräsentantenhauses, als US-Präsident Donald Trump ans Rednerpult tritt. Von der republikanischen Seite des Hauses schallen "Four More Years"-Sprechchöre durch den opulenten Saal. Auf der anderen Seite des trennenden Mittelgangs sitzen die Demokraten hingegen fast regungslos auf den mit braunem Leder überzogenen Bänken. Ein paar wenige klatschen, nunja, höflich, als das Staatsoberhaupt zum Sprechen ansetzt. Andere starren schweigend vor sich hin. Die Spaltung im Kongress ist in diesem Moment förmlich zu spüren.

Trump hielt seine dritte Rede zur Lage der Nation in aufgeladener Atmosphäre. Einen Tag nach der spektakulär chaotischen Vorwahl der Demokraten in Iowa und einen Tag vor der finalen Abstimmung über seine Amtsenthebung im Senat. Trotz der kaum verhaltenen Verachtung zwischen Präsident und Oppositionspartei brachte die Veranstaltung einen kurzen Moment der Normalität ins politisch angespannte Washington des Wahljahres 2020 - sofern dies in der Trump-Ära überhaupt möglich ist.

Dazu trug auch der Präsident bei. Wie bei seinen bisherigen Auftritten vor beiden Kongresskammern im Repräsentantenhaus hielt er sich überwiegend an sein Skript und verzichtete auf die Anstachelungen, Beleidigungen und Ausfälle, die etwa seine Wahlkampfreden prägen. Das Wort "Impeachment", dieser historische Makel, der für immer mit seinem Namen verbunden sein wird, erwähnte er gar nicht. Stattdessen lieferte ...

