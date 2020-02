Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS - Unmittelbar vor neuen Protesten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future gegen Siemens hat der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck Konzernchef Joe Kaeser gegen Kritik in Schutz genommen. "Ich habe Herrn Kaeser schon häufiger gesprochen, er weiß, dass die Marktwirtschaft neu gedacht werden muss", sagte Habeck. "Er ist aber vermutlich, genau wie wir Politiker, oft zerrissen zwischen dieser grundsätzlichen Erkenntnis und realen Zwängen", betonte der Grünen-Chef vor der Siemens-Hauptversammlung am Mittwoch. (Augsburger Allgemeine/SZ S. 15/FAZ S. 18)

TUI - Der Reisekonzern Tui sieht sich auf gutem Weg, seine Expansionsziele auf dem deutschen Markt nach dem Aus von Thomas Cook mindestens zu erfüllen. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unser Ziel von 500.000 zusätzlichen Kunden aus Deutschland in diesem Jahr erreichen. Die aktuellen Buchungseingänge deuten darauf hin", sagte Tui-Deutschland-Chef Marek Andryszak. (FAZ S. 22)

ADAC - Ein Revisor des ADAC soll Missstände aufgedeckt und auf Korrekturen gedrängt haben. Der Konzern kündigte ihm fristlos und behauptet, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Der Prüfer glaubt an einen Zusammenhang. Nun liegt der Fall vor Gericht. (SZ S. 19)

HERAEUS - Jürgen Heraeus, Aufsichtsratschef des gleichnamigen Hanauer Milliardenkonzerns, spricht im ausführlichen Handelsblatt-Interview Klartext: Deutschland sei "in einem schlechten Zustand", sagt er nun. Es herrsche "eine große Apathie. Nichts geht voran - außer der Bürokratie." Heraeus sieht das Land "verkommen zu einer Republik von Planfeststellungsverfahren, in dem jede abwegige Meinung und jedes Partikularinteresse berücksichtigt werden muss". Das scharfe Urteil des 83-Jährigen, dessen Unternehmen vorwiegend in den Sparten Edelmetallverarbeitung und Medizintechnik über 20 Milliarden Euro umsetzt, trifft auch die Spitzen der Politik samt Kanzlerin: "Frau Merkel bewegt nichts mehr in Deutschland." (Handelsblatt S. 4)

GLOBUS - René Benko setzt auf Luxuskaufhäuser. Zusammen mit einem Partner aus Thailand kauft der Milliardär die Schweizer Warenhauskette Globus. Damit sichert sich der Karstadt-Eigentümer Zugriff auf Top-Immobilien - und hat für diese einen ehrgeizigen Plan: Benko will die Geschäfte als Luxuswarenhäuser neu positionieren. (Handelsblatt S. 45/FAZ S. 22)

