ECKDATEN- Die ersten "Key Opinion Leader"-(KOL)-Einrichtungen in Japan, Indien, Kanada, USA und Iran nahmen das Felix-Gerät (Konsolen und Kartuschen) Ende Dezember 2019/ Anfang Januar 2020 in Empfang, wurden persönlich von Memphasys-Führungskräften eingeschult und führten anhand von klinischen Proben erste Tests mit dem Gerät durch.- Die ersten Rückmeldungen von allen fünf KOL-Einrichtungen waren positiv, die Geräte funktionierten planmäßig (d.h. sie ermöglichen eine rasche und einfache Bedienung sowie eine Trennung von Spermien mit besserer durchschnittlicher progressiver Motilität als in den ursprünglichen Samenproben).- Nach Abschluss der ersten Tests mit dem Gerät wollen die KOL-Einrichtungen in den kommenden Wochen mit den Protokoll-A-Bewertungen beginnen.- Mit einer führenden IVF-Klinik in Neuseeland wurde eine KOL-Vereinbarung unterzeichnet.5. Februar 2020 - Memphasys Limited (ASX: MEM) ("Memphasys" oder "das Unternehmen"), ein auf biologische Trennverfahren spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Australien, freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an eine Pressemitteilung vom 19. Dezember 2019 die ersten Felix-Geräte des Unternehmens an ausgewählte KOL-Einrichtungen (Key Opinion Leader/Meinungsbildner) ausgeliefert wurden und die ersten Rückmeldungen durchaus positiv waren. Felix ist ein einzigartiges Gerät, das eine rasche Trennung von hochwertigen Spermien aus einer Samenprobe ermöglicht, die anschließend im Rahmen der künstlichen Befruchtung beim Menschen (In-vitro-Fertilisation/IVF) zum Einsatz kommen.Erste Tests des Felix-Geräts in einer KOL-Einrichtung in Japan: Vikram Chaudhari, Projektingenieur und Leiter der Qualitätskontrolle, Memphasys (2. von links); Alison Coutts, Executive Chairman, Memphasys (3. von links); Dr. Tomomoto Ishikawa, CEO der Kinderwunschklinik (KOL-Einrichtungen in Osaka und Tokio, Japan - 6. von links).Alison Coutts, Executive Chairman von Memphasys, nimmt zu den ersten Rückmeldungen der führenden KOL-Einrichtungen wie folgt Stellung:"Für alle an der Entwicklung des Felix-Geräts beteiligten Personen war es ein enorm wichtiges und aufregendes Erlebnis, dass wir dabei sein konnten, als das Felix-Gerät von diesen renommierten IVF-Kliniken in Empfang genommen und getestet wurde.Wir waren uns sicher, dass Felix seine Leistung erbringen würde; aber dass das Gerät so einfach und rasch zu bedienen ist und unter verschiedenen kommerziellen IVF-Rahmenbedingungen so exakt wie erwartet funktioniert, hat uns außerordentlich befriedigt.Angesichts dieser ersten positiven Rückmeldungen von den Kliniken warten wir nun gespannt auf den Beginn der Protokoll-A-Bewertungen, die, wie man uns berichtet hat, in den kommenden Wochen stattfinden werden."Zusätzlich zu dem an die Einrichtung Monash IVF gelieferten Felix-Gerät wurden bis Ende Dezember 2019 insgesamt 6 Konsolen und 320 Kartuschen ausgeliefert. Wie bereits zuvor erwähnt, der Großteil der IVF-Zentren, die diese ersten Felix-Geräte für das KOL-Bewertungsprogramm erhalten, befindet sich in Ländern, in denen ein Gesetzesrahmen besteht, der zu den Kommerzialisierungszielen des Unternehmens passt, frühe kommerzielle Verkaufszeitpunkte anzustreben. Dazu zählen Standorte in Japan, Indien, Kanada und dem Iran.Diese Märkte sowie Neuseeland, wo Memphasys nun einen KOL-Partner dazugewonnen hat, sind für Memphasys äußerst attraktiv. Ein kürzlich veröffentlichter unabhängiger Forschungsbericht[i] kommt zu dem Ergebnis, dass diese Länder weiterhin sowohl eine beträchtliche als auch eine steigende Anzahl an IVF-Verfahren pro Jahr unterstützen werden.LandIVF-Zyklen im Jahr 2018Erwartete neue IVF-Zyklen bis 2026Wachstumsrate in %Meinungsführer auf dem Markt (J/N)Japan269.110699.110160 %Indien169.800489.840188 %Kanada6.36021.140232 %Iran[ii]n. a.n. a.n. a.Neuseeland5.30011.190111 %Auch eine US-amerikanische Einrichtung hat ein Felix-Gerät aus der ersten Charge in Empfang genommen und getestet. Ein weiteres Gerät wurde nach China geliefert und dort erprobt. Die Vereinigten Staaten, China und Europa sind für das Unternehmen bedeutende Zielmärkte. Memphasys geht davon aus, dass im 1. Quartal 2020 weitere Felix-Geräte an die übrigen KOL-Einrichtungen (auch in den USA und der EU) ausgeliefert werden können. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass die Märkte in den Vereinigten Staaten, der EU und China aus regulatorischer Sicht längere Vorlaufzeiten erfordern als jene Märkte, auf die sich Memphasys in der ersten Phasen der kommerziellen Vermarktung konzentriert.Memphasys hat mit der Verifizierung und Validierung von Felix-Geräten ("V&V") begonnen, die vor der behördlichen Registrierung (falls erforderlich) und dem kommerziellen Verkauf in diesen frühen Zielmärkten abgeschlossen werden muss, und erwartet, dass V&V bis Mitte des Jahres 2020 abgeschlossen sein wird.KOL-Einrichtung in Neuseeland als neuer PartnerMemphasys gibt mit Freude bekannt, dass mit Fertility Plus, einer im National Women's Hospital in Auckland (Neuseeland) angesiedelten führenden und renommierten Kinderwunschklinik, eine KOL-Absichtserklärung (KOL Memorandum of Understanding/"MoU") unterzeichnet wurde.Fertility Plus kann mit einem umfangreichen Angebot an Fruchtbarkeitsuntersuchungen und -behandlungen aufwarten, die sowohl aus öffentlichen als auch aus privaten Mitteln finanziert werden. Das Unternehmen ist in Neuseeland ein führender Anbieter von IVF-Behandlungen, der sich seit über 35 Jahren der modernen Forschung und evidenzbasierten Medizin widmet.Als Teil des Auckland District Health Board ("DHB") mit seinen drei Haupteinrichtungen - dem Auckland City Hospital, dem Starship Children's Hospital und dem Greenlane Clinical Centre - verfügt Fertility Plus über die qualifiziertesten Fachärzte und das größte fachliche Know-how. Die Leistungen von Fertility Plus werden im Rahmen des medizinischen Leistungsspektrums für allgemeine Gynäkologie und Geburtshilfe des Auckland DHB erbracht und stellen eine Unterstützung der Patientinnen in allen Bereichen der Fruchtbarkeitsbehandlung und laufenden Versorgung sicher. Die patentierten Membranverfahren des Unternehmens in Kombination mit der Elektrophorese und der Anwendung einer elektrischen Potenzialdifferenz über ein Fluid ermöglichen die Separation hochwertiger Stoffe oder Verunreinigungen aus dem Fluid, in dem sie enthalten sind.Die Hauptanwendung der Technologie ist die Separation der lebensfähigsten Spermien für die künstliche Fortpflanzung, insbesondere für die menschliche IVF.Website: www.memphasys.com 