Der Gesundheitssektor bietet in einer globalisierten Welt interessante Investment-Möglichkeiten. Das Tempo der Innovationen in diesem Bereich ist beeindruckend, die Nachfrage nach Dienstleistungen steigt rasant.

In den letzten Wochen richtete sich das Augenmerk der Anlegerinnen und Anleger vor allem auf Gesundheitsfragen, da sie sich Sorgen über die Auswirkungen des Coronavirus machten. Zum Zeitpunkt der Niederschrift hat die rasch um sich greifende Krankheitswelle bereits viele Menschenleben gefordert und zehntausende Infektionsfälle wurden bestätigt. Abgesehen von den tragischen Todesfällen könnte die Epidemie auch das globale Wachstum negativ beeinflussen und belastet bereits die Märkte.

Obwohl ich wachsam beobachte, ob sich die Lage weiter verschlechtert, gibt es meiner Meinung nach auch Gründe für einen vorsichtigen Optimismus, dass der Ausbruch unter Kontrolle gebracht werden kann, insbesondere angesichts der entschlossenen Maßnahmen Chinas. Anlegern rate ich, Panikverkäufe zu vermeiden und Kursschwächen eher als Chance anzusehen, das Engagement in Aktien aus Schwellenländern sowie Asien ohne Japan zu erhöhen.

Gerade der Ausbruch des neuen Coronavirus macht deutlich, vor welchen Herausforderungen der Gesundheitssektor in einer globalisierten Welt steht. Forschung und Entwicklung sowie kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen können hier Abhilfe schaffen. Deshalb bietet der Gesundheitssektor für Investoren interessante Möglichkeiten, auch wenn nach zehn Jahren mit überaus hohen Aktienrenditen (von durchschnittlich zehn Prozent pro Jahr in Industrieländern) unseres Erachtens jetzt eine Phase mit geringeren Renditen bevorsteht. Ich erwarte, dass die Renditen in dieser Anlageklasse in den nächsten Jahren näher bei vier bis sechs Prozent liegen werden. Dadurch wächst der Druck auf Anleger, Segmente zu finden, die schneller wachsen dürften als die Weltwirtschaft und die Erträge insgesamt. Im Gesundheitssektor gibt es in meinen Augen mehrere solcher Segmente.

Dies beginnt mit der potenziellen Zunahme der Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen insgesamt. Ein wichtiger Treiber ist die Alterung der Weltbevölkerung. Bis zum Jahr 2050 wird sich die Zahl der über 65-Jährigen, auf die zwei Drittel der Gesundheitsausgaben entfallen, wahrscheinlich mehr als verdoppeln. Die Häufigkeitsrate vieler ...

