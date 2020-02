Es ist ein PR-Gau: Auch am Tag nach der Abstimmung der ersten Vorwahl der US-Demokraten in Iowa gibt es kein endgültiges Ergebnis. Eine Blamage für die Partei. Dennoch zeichnet sich bereits eine Tendenz ab - nach links.

Die Verkündung des ersten Zwischenstands fiel denkbar unspektakulär aus. Am späten Dienstagnachmittag, beinahe 20 Stunden nachdem die Demokraten im US-Bundesstaat Iowa die ersten Wahlversammlungen für die Nominierung des Präsidentschaftskandidaten der Partei abgehalten hatten, verkündeten die Funktionäre vor Ort endlich die ersten Teilergebnisse aus 62 Prozent der insgesamt knapp 1700 Wahllokale. Demnach führte der ehemalige Bürgermeister von South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, knapp mit 26,9 Prozent der Delegierten vor Senator Bernie Sanders mit 25,1 Prozent. Es folgten Senatorin Elizabeth Warren mit 18,3 Prozent und auf dem vierten Platz Ex-Vizepräsident Joe Biden mit 15,6 Prozent.

Einige Stunden später bestätigte dann das zweite Teil-Ergebnis der chaotischen Vorwahl die Führung Buttigiegs. Nach Auszählung von 71 Prozent aller Wahlbezirke im Bundesstaat Iowa kam Buttigieg auf die meisten Delegiertenstimmen, wie die Demokratische Partei in Des Moines am späten Dienstagabend (Ortszeit) mitteilte. Dicht gefolgt weiterhin von Sanders. Warren und Biden liegen, auf den Plätzen drei und vier.

Ob sich diese Rangfolge bestätigt, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass sich die Demokraten bei ihrem ersten Aufschlag für 2020 ordentlich blamiert haben. Technische Probleme mit einer neu gebauten App hatten es verhindert, dass die Ergebnisse des Caucus wie in den vergangenen Jahrzehnten noch am Montagabend bekanntgegeben wurden. Damit beraubte sich die Partei in Iowa ihrer traditionell wichtigen Rolle als erster Gradmesser für die Präsidentschaftswahl. Denn diese Vorwahl lebt vom Narrativ, das sie auslöst: Wer hier gewinnt, zeigt, dass er organisieren und Wähler begeistern kann und bekommt traditionell einen Schub für die nächsten Wettbewerbe, die sich bis zum Nominierungsparteitag im Sommer hinziehen können. Dieser Nimbus ist nun verlorengegangen.Denn rein ...

