NEW YORK (Dow Jones)--Die Coronavirus-Epidemie beeinträchtigt das Geschäft des US-Sportartikelherstellers Nike in China erheblich. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es etwa die Hälfte seiner Läden in dem Land vorübergehend geschlossen. Die noch offenen Filialen haben ihre Öffnungszeiten reduziert und vermelden insgesamt einen deutlich schwächeren Kundenverkehr.

"Kurzfristig erwarten wir, dass die Situation beträchtliche Auswirkungen auf unser Geschäft in China hat", teilte das Unternehmen mit. "Allerdings bleiben die Marke Nike und ihre Attraktivität bei den chinesischen Kunden hoch, wie die anhaltende Stärke des Digitalgeschäfts von Nike zeigt."

Nike hat im Geschäftsjahr 2018/19, das im Mai endete, einen Umsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar in China erzielt. Das entsprach etwa 16 Prozent des Konzernumsatzes. Zudem werden in chinesischen Fabriken rund 23 Prozent der Schuhe der Marke Nike gefertigt.

February 05, 2020

