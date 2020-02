Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRUNDRENTE - Die Bundesregierung steuert auf einen neuen Streit über die Grundrente zu. Nachdem die Finanzierung über eine Aktiensteuer wackelt, mehren sich aus der Union wieder kritische Stimmen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten hat eine scharfe Bedürftigkeitsprüfung gefordert, um die Kosten zu senken. Zuvor hatte der CDU-Politiker Carsten Linnemann verlangt, das Modell völlig zu verwerfen. Die SPD lehnt diese Änderungen ab. "Die Grundrente muss kommen, und sie kommt - und zwar am 1.1.2021", sagte Parteichef Norbert Walter-Borjans. (SZ S. 1)

NORD STREAM 2 - Die USA setzen alles daran, die Ostseepipeline Nord Stream 2 zu verhindern. In Washington werden schon die nächsten Strafmaßnahmen vorbereitet. Die deutsche Wirtschaft ist alarmiert. (Handelsblatt S. 8)

DISCOUNTER - Im Streit um faire Lebensmittelpreise verwahren sich deutsche Sozialverbände gegen Aussagen des Handels, Niedrigpreise ermöglichten Millionen Menschen in Armut eine gesunde Ernährung. Der Chef des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, sagte, es sei "zynisch zu argumentieren, Discounter helfen dem Staat durch Dumpingpreise beim Sparen". Ähnlich äußerte sich die Diakonie Sachsen. (SZ S. 15)

GRUNDBÜCHER - Die für November 2019 geplante Einführung einer Datenbank, über die Behörden auf alle Grundbücher zugreifen können, ist gescheitert und soll nun erst im März 2024 umgesetzt werden. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor. Begründet wird die Verzögerung des 2016 gestarteten Projekts unter anderem mit dem "enormen Aufwand bei der Programmentwicklung und der Umsetzung der komplexen Fachlichkeit". Für das bundeseinheitliche "Datenbankgrundbuch" sollen 40 Millionen Grundbuchblätter so digitalisiert werden, dass sich ihre Daten online abrufen lassen. (Handelsblatt S. 13)

KUBICKI/LASCHET - Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki erwartet, dass die CDU/CSU mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl geht. Laschet könnte "gut zusammenführen - als Meister des Unverbindlichen", sagte Kubicki. Kein anderer in der Union werde "die verschiedenen Kräfte ähnlich gut unter einen Hut bringen können". Zuvor hatte der Liberale seine persönliche Präferenz für Friedrich Merz als Unionskanzlerkandidat deutlich gemacht, weil Merz - wie er der Zeitung sagte ¬- "die Diskussionslage in Richtung der Frage verschieben würde, was eigentlich die wirtschaftlichen Grundlagen unserer Leistungsfähigkeit als Gesellschaft sind. (Kölner Stadt-Anzeiger)

UNION/MERZ - In Partei und Wirtschaft werden die Rufe nach einer Rückkehr von Friedrich Merz in die Bundespolitik laut. "Viele Menschen im bürgerlichen Lager und in der deutschen Wirtschaft wünschen sich seine Rückkehr in die Politik", sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrat. "Wenn die Union die 40-Prozent-Marke bei Wahlen wieder realistisch ins Visier nehmen möchte, braucht sie Friedrich Merz." Arndt Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW, wünscht sich Merz als Finanz- oder Wirtschaftsminister. (Rheinische Post)

RATING - Für viele große Industriekonzerne war eine Bonitätsbewertung mit "A"-Rating ein unantastbares Gütesiegel. Dieses Bild hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Zahlreiche Unternehmen haben sich bewusst entschieden, mehr Leverage in die Bilanz zu nehmen, und dafür eine Herabstufung in Kauf genommen, erklärt Tobias Mock, Managing Director Corporate Ratings der Agentur Standard & Poor's (S&P). Diese Entscheidung fällt oft in Zusammenhang mit großen Akquisitionen. So hat die Zahl der Ratings im "BBB"-Bereich deutlich zugenommen. Investoren fordert diese Praxis mit Blick auf konjunkturelle Eintrübung und Handelskonflikte eine höhere Risikobereitschaft ab. (Börsen-Zeitung S. 11)

EU-ERWEITERUNG - EU-Mitgliedsstaaten sollen künftig noch mehr Mitspracherechte bei der Aufnahme neuer Mitglieder in die Union bekommen. Das sieht ein Plan von EU-Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi vor, der an diesem Mittwoch in Brüssel vorgestellt werden soll und der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt. Danach sollen Mitgliedsländer künftig das Recht bekommen, Aufnahmeverhandlungen zu unterbrechen oder auf unbestimmte Zeit auszusetzen, heißt es im dem Papier. Auch Kürzungen von Geldern sind vorgesehen, sollten Kandidatenländer ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. RedaktionsNetzwerk Deutschland)

SCHWEIZ - Der Schweizer Notenbankchef Thomas Jordan lässt sich durch Druck aus den USA nicht von Devisenkäufen abhalten, um den Franken zu schwächen. Auch eine weitere Zinssenkung hält er in einem Interview für denkbar. (FAZ S. 23)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 00:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.