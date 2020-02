Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) und die $40 Meldungen - immer wieder für eine Überraschung gut, gestern abend gab es direkt Drei (plus eine 4, - Korrekturmeldung), die Amerikaner sind aktiv. Und dann der Kursanstieg - liegt der an den Übernahmepreisen, die in letzter Zeit gezahlt wurden?. Die Aktie schloss gestern auf XETRA als DAX-Tagessieger mit Plus 4,26 % bei 138,15 EUR. Die häufigen Beteiligungsänderungen der amerikanischen Grossbanken - einerseits die mit den höchsten Stimmrechtsanteilen an Wirecard, andererseits die größten Verleiher von Wirecard-Aktien an Shortseller - zeigen die große ...

