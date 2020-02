FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSGK1 XFRA GB00B8C3BL03 SAGE GRP PLC LS-,01051948 0.131 EURALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.018 EURNRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.127 EURFCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.100 EURPFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.145 EUR41Y XFRA US0552981039 BCB BANCORP. INC. DL-,01 0.127 EURFJ5 XFRA US8404411097 SOUTH STATE CORP. DL 2,5 0.425 EUR54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.131 EURNZB XFRA GB00B01QGK86 NCC GROUP PLC LS -,01 0.018 EUR5TT XFRA GB00BKS7YK08 TREATT PLC LS-,02 0.045 EUR2YU XFRA KYG2120K1094 CN YUH.ED.CORP. HD-,00001 0.009 EURG7LC XFRA MHY2745C1104 GOLAR LNG PARTN.PFD UTS A 0.495 EURUIO XFRA US04911A1079 ATLANTIC UNION BANKS.DL 2 0.226 EURPAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 0.247 EUR