FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.02.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
2MJ XFRA US00835P1057 AEVI GENOMIC DL -,0001
5HMA XFRA US4281031058 HESS MIDSTREAM LP CL.A
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5HMA XFRA US4281031058 HESS MIDSTREAM LP CL.A
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