FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach der Erholung um 2,3 Prozent seit Freitag scheint dem Dax am Mittwoch zunächst der Schwung auszugehen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,27 Prozent tiefer auf 13 246 Punkte. Am Freitag war er zeitweise noch auf 12 973 Punkte abgesackt, bevor er am Dienstag mit 13 282 Punkten wieder an seine 50-Tage-Linie zurückkehrte. Nach einer Mischung aus Schnäppchenjagd und Eindeckungen von Leerverkäufen warteten die Anleger nun erst einmal ab, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Im Fokus der Anleger bleibt die Verbreitung des neuen Coronavirus aus China. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten ist dort wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor.USA: - GEWINNE - Die Stimmung an den US-Börsen hat sich am Dienstag trotz der Verbreitung des Coronavirus weiter aufgehellt. Der Dow Jones Industrial setzte die Erholung vom Vortag fort und stieg um 1,44 Prozent auf 28 807,63 Punkte. Damit ist die schwere Kursscharte vom Freitag fast wieder ausgewetzt, als der Dow wegen der rasanten Ausbreitung des Virus auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht war.ASIEN: - WEITERE ERHOLUNG - Die Börsen Asiens habe ihre Erholung am Mittwoch fortgesetzt. Bereits am Vortag hatte die Aussicht auf weitere Maßnahmen zur konjunkturellen Unterstützung durch die Regierung Chinas, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise zu mildern, die Kurse angetrieben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse stieg um 0,7 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong notierte knapp in der Gewinnzone. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von einem Prozent auf 23 319,56 Punkte.DAX 13 281,74 1,81% XDAX 13 286,04 2,03% EuroSTOXX 50 3732,28 1,94% Stoxx50 3427,78 1,75% DJIA 28 807,63 1,44% S&P 500 3297,59 1,50% NASDAQ 100 9334,06 2,28% °ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 174,42 +0,02% °DEVISEN:Euro/USD 1,1037 -0,07% USD/Yen 109,42 -0,05% Euro/Yen 120,76 -0,12%ROHÖL:Brent 54,47 +0,51 USD WTI 50,00 +0,39 USD °/mis