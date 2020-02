Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - East Ventures, Indonesiens wegbereitender Frühphaseninvestor, hat mit East Ventures - Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2020 einen detaillierten Bericht zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft in 34 Provinzen und 24 Großstädten in ganz Indonesia herausgegeben.Der Bericht liefert Einblicke in die digitale Kluft in Indonesien, einer der weltweit wachstumsstärksten digitalen Wirtschaftsräume. Die Ungleichheiten zwischen dem rasant wachsenden digitalen Ökosystem in Indonesiens Stadtgebieten und den dahinter liegenden Regionen zeigt, dass Indonesiens digitaler Wandel gerade erste begonnen hat.East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) analysiert 9 Aspekte der digitalen Entwicklung. Er zeigt, dass die meisten Indonesier digitalen Dienstleistungen gegenüber offen sind, was auf die flächendeckende Verfügung von Smartphones und Internet zurückzuführen ist. Trotzdem schneiden die Kategorien Personal-Ressourcen und Unternehmertum im EV-DCI schlecht ab. Mit anderen Worten: Nur wenige Indonesier nutzen Technologie, um eine Existenz zu gründen oder die Produktivität zu verbessern.Die digitale Kluft zeigt außerdem, dass die schnell wachsenden Internet-Unternehmen auf dem indonesischen Markt (davon sechs Einhornunternehmen) nur einen Bruchteil der indonesischen Wirtschaft bedienen. Durch Wachstum und Erweiterung des Serviceangebots quer durch den Archipel bietet sich diesen Unternehmen eine einmalige Chance für exponentielles Geschäftswachstum.Es folgen einige der wichtigsten Eckdaten des Berichts:Konzentration auf JavaDie Provinzen auf der Insel Java verzeichnen das höchste EV-DCI-Score in Vergleich zu allen anderen Provinzen. Dies offenbart die Kluft zwischen Java und anderen Regionen Indonesiens. Darüber hinaus verdeutlicht das EV-DCI-Score für Städte die ungleiche Entwicklung anhand des riesigen Abstands zwischen der erstplatzierten Stadt Jakarta und der zweitplatzierten Stadt Bandung.Finanzielle DisruptionDie Finanzbranche ist von der Digitalisierung in Indonesien besonders betroffen. In Regionen mit einem hohen EV-DCI-Score schließen Banken schneller ihre Filialen. Das EV-DCI-Score korreliert außerdem mit einer hohen Kreditvergabe durch Fintech-Kreditgeber und der Anzahl von Finanzvermittlern im filiallosen Bankengeschäft.FachkräftemangelDas Wachstum der digitalen Wirtschaft führt zu einem härteren Kampf auf dem Fachkräftemarkt, wodurch ein Pool an qualifizierten Arbeitskräften entsteht. Diese Fachkräfte siedeln sich vornehmlich in Regionen mit hoher digitaler Wettbewerbsfähigkeit an.Verschiedene Berufsbilder wie Verwaltungsangestellte, Maschinisten und Arbeiter werden erwartungsgemäß am meisten von der Digitalisierung betroffen sein. Offenbar ist das Arbeitskräfteangebot in den Sektoren IKT, Finanzen und Transport am drastischsten zurückgegangen.Neues BaliDie digitale Wettbewerbsfähigkeit in Regionen, die zum 'neuen Bali' aufsteigen wollen (darunter Labuan Bajo, Tobasee, Raja Ampat, Tempelanlage Borobudur, Mount Bromo und Morotai), muss verbessert werden, um ausländische Touristen anzulocken und mit Konnektivität zu versorgen.Willson Cuaca, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter bei East Ventures, erläuterte: "Die digitale Wirtschaft verspricht Inklusivität und ökonomische Chancengleichheit für alle Indonesier. Das Problem ist, dass Indonesien häufig nur nach der Entwicklung bestimmter Großstädte wie Jakarta bewertet wird, während viele Städte bei der digitalen Wirtschaft noch hinterherhinken. Indem die Teilhabe an der digitalen Wirtschaft auf alle Menschen ausgedehnt wird, könnte Indonesien demografische Prämien in demografische Dividenden umwandeln und ungenutztes Potenzial erschließen."Den vollständigen Bericht finden Sie unter east.vc/DCI (https://east.vc/DCI/)Informationen zu East VenturesEast Ventures ist Indonesiens erster Frühphaseninvestor, der einen konstant hohen internen Zinsfuß (IRR) erzielt und weltweit zu den beständigsten, erfolgreichsten Risikokapitalgebern zählt. Die seit 2009 bestehende Firma hat mehr als 170 Unternehmen der digitalen Wirtschaft im Raum Südostasien unterstützt, von denen 130 in Indonesien gegründet wurden und aktiv sind.East Ventures verfolgt von Anfang an die Mission, in Kooperation mit Unternehmern das digitale Ökosystem in Indonesien aufzubauen, und investierte als erster Risikokapitalgeber in die indonesischen Einhornunternehmen Tokopedia und Traveloka. Der Investor hat seither sein Beteiligungsportfolio gestreut und beispielsweise in die unterstützende Infrastruktur von E-Commerce-Unternehmen wie Waresix (Logistik), Xendit (Zahlungsverkehr), Kudo (Offline-to-Online), Shopback (E-Commerce-Enabler), vertikale Segmente wie Sociolla (New Retail/Kosmetik), Medien wie IDN Media (Zielpublikum Millenials und Gen-Z), Tech in Asia (Zielpublikum Technologiesektor) und Katadata (Zielpublikum Gewerbe und Wirtschaft), KMU-Unterstützungsleistungen wie Mekari (Buchführung, Steuern, Lohnabrechnung), Moka (POS), CoHive (Coworking), New Retail wie Warung Pintar (FMCG) und Fore Coffee (On-demand-Kaffeeketten) und Digitalisierung wie Advotics (Lieferkettenanalyse) und Nodeflux (Computer Vision und KI) investiert.Heute verwaltet das Unternehmen in Südostasien einen Vermögenswert von 1,2 Mrd. USD (Frühphasen- und Wachstumsfonds zusammengenommen). 