HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siltronic von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 70 auf 71 Euro angehoben. Die Bewertung der Aktie nähere sich dem Niveau während der Halbleiter-Euphorie im Jahre 2018, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bis sich das Ergebnis des Waferherstellers in einem sich abschwächenden Preisumfeld erholt, werde es seines Erachtens nach aber viel länger dauern als derzeit vom Markt angenommen./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WAF3001

