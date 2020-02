Der Kurs des E-Autoherstellers steigt immer weiter. Anleger sollten sich auf die Gegenreaktion vorbereiten.

Am 3. Januar fiel die 400-Euro-Marke. Knapp drei Wochen später kostete eine Tesla-Aktie erstmals mehr als 500 Euro. Und in dieser Woche nahm das Papier die beiden nächsten Hunderter-Hürden gleich an einem Tag. Es ist ein sagenhafter Kursanstieg - und zugleich einer der größten Shortsqueezes der jüngeren Vergangenheit. Unter einem Shortsqueeze verstehen Börsianer eine Situation, in der Leerverkäufer immer weiter ins Minus geraten, weil die betreffende Aktie entgegen der Erwartung der Spekulanten steigt. Sie müssen dann die zuvor geliehenen und dann verkauften ("leerverkauften") Aktien am Markt erwerben, um ihre Verluste zu begrenzen. Sie werden aus ihrer Short-Position "herausgequetscht". Die zusätzliche Nachfrage der Leerverkäufer wiederum treibt den Kurs immer weiter nach oben und erhöht den Druck auf die verbliebenen Leerverkäufer. Eine Kettenreaktion kommt in Gang.

