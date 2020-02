NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der ING auf der "Conviction Buy List" belassen. Jene Banken, die bereits ihre Berichte für das vierte Quartal vorgelegt hätten, seien in puncto Kapitalausstattung besser vorangekommen als erwartet, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies stütze die Dividenden. Die Aussichten blieben aber herausfordernd. Hinsichtlich der Ausschüttungen biete ING für Anleger Chancen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 22:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

ING-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de