flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte am Dienstag mit einem kräftigen ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Dienstag mit einem kräftigen Kurszuwachs von 1,81 Prozent und einem Xetra-Schlussstand von 13.281,74 Punkten jüngst verloren gegangenes Terrain wieder zurückerobern. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,76 Milliarde Euro. Die Kurstafel der europäischen Indizes färbte sich durchweg grün ein. Die Leitindizes in London, Madrid, Mailand, Paris und Zürich legten allesamt ordentlich zu. Der EuroStoxx50 ging mit einem Plus von 1,94 Prozent bei 3.732,28 Zählern aus dem Handel und eroberte sich somit auch die Pole Position der umsatzstärksten europäischen Indizes. An der Wall Street gab es schon wieder neue Rekorde. Der Leitindex der Technologiebörse NASDAQ, der NASDAQ100 erreichte mit 9.352,96 Punkten ein neues Rekordhoch. Daran dürfte einmal mehr auch die Aktie von Tesla ihren Anteil haben, denn diese stieg nochmals rasant an und schloss mit einem Zugewinn von 13,73 Prozent bei 887,06 US-Dollar an. Damit bringt Tesla nun 153,11 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung auf die Waage. Die US-Indizes sprangen am Dienstag durchweg sehr stark an. Auf der einen Seite könnte die Hoffnung über eine baldige Eindämmung des Corona-Virus die Kurse angetrieben haben, doch auf der anderen Seite dürfte es wohl eher eine neuerliche Zinssenkung der Fed in den nächsten Monaten sein, die die Marktbullen frohlocken ließ.

Am heutigen Mittwoch werden vor allem eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor im Monat Januar von Relevanz sein. Die Daten werden für Spanien (09:15 Uhr), Italien (09:45 Uhr), Frankreich (09:50 Uhr), Deutschland (09:55 Uhr), die Eurozone (10:00 Uhr), Großbritannien (10:30 Uhr), aber auch für die USA (15:45 und 16:00 Uhr) zur Veröffentlichung anstehen. Außerdem wäre der Dezember-Einzelhandelsumsatz für die Eurozone um 11:00 Uhr zu beachten. Zudem hält die EZB-Präsidentin Christine Lagarde um 13:15 Uhr in Paris eine Rede. Aus den USA wird neben den Einkaufsmanagerindizes um 14:15 Uhr der ADP-Arbeitsmarktbericht für den Januar ausgewiesen. Dieser gilt nur zu oft als ein Indikator für die am Freitag um 14:30 Uhr anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Januar. Ferner werden um 14:30 Uhr die US-Handelsbilanz für den Dezember und um 16:30 noch die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestände zu bewerten sein. Von der Unternehmensseite berichteten bereits am frühen Morgen die beiden DAX-Konzerne Siemens und Infineon von ihren neuesten Quartalszahlen. Ab dem Nachmittag berichten Spotify (LU), sowie eine Reihe von US-Konzernen, wie unter anderem Merck & Co, GlaxoSmithKline, General Motors, Boston Scientific, Humana, Coty, FMC Corporation, Qualcomm, MetLife, Cognizant Technology, Fox, Cincinnatti Financial, Yum Holdigs und Zynga von ihren neuesten Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen mehrheitlich Kursgewinne auf. Die US-Futures hingegen notierten zur asiatischen Handelszeit mit leichten Kursverlusten. Die Leitindizes der Börsen in Shanghai und Shenzhen setzten ihre Erholung fort. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.245 bis 13.265 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag via Xetra mit einem Kursgewinn von 1,81 Prozent bei 13.281,74 Punkten. Ausgehend vom Verlaufstief des 10. Dezember 2019 bei 12.886,55 Punkten bis zum Rekordhoch des 22. Januar 2020 bei 13.640,06 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 13.353/13.463 und 13.640 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei dem Marken von 13.175/13.065 und 12.887 Punkten in Betracht. Eine größere Kurslücke stünde vom 24. Januar auf den 27. Januar 2020 von 13.510,79 Punkten bis 13.399,42 Punkten offen.

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

