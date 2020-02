Von Matthias Goldschmidt und Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück hat ihr Jahresgewinnziel 2019 trotz hoher Schäden im abgelaufenen Jahr leicht übertroffen. Der im MDAX notierte Rückversicherer bestätigte zudem die Prognose für 2020.

Mit der Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar zeigte sich das Unternehmen im Großen und Ganzen zufrieden. "Wir blicken auf eine solide Haupterneuerung zurück, die unsere Erwartungen weitgehend getroffen hat", sagte CEO Jean-Jacques Henchoz. Dies gilt allerdings nicht für die Preisentwicklung bei Naturkatastrophenversicherungen. Dort ließen sich trotz hoher Schäden in den vergangenen Jahren durch Hurrikans und Taifune wegen des weiter intensiven Wettbewerbs insgesamt nur "stabile Preise und Konditionen erzielen".

2019 legte der Nettogewinn um 22 Prozent auf 1,28 (Vorjahr: 1,05) Milliarden Euro zu. Die Hannover Rück hatte die Jahresgewinnprognose im November auf 1,25 Milliarden Euro von 1,1 Milliarden Euro angehoben.

Allerdings blieb das Ergebnis unterhalb der Analystenprognose, die im Factset-Konsens bei gut 1,4 Milliarden Euro lag.

Die Bruttoprämien stiegen um 18 Prozent auf 22,6 (19,2) Milliarden Euro. Die Kapitalanlagerendite belief sich auf 3,5 Prozent. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich auf 98,2 Prozent und lag damit unter dem Zielwert von 97 Prozent.

In der Vertragserneuerung zum 1. Januar hat die Hannover Rück das Prämienvolumen in der traditionellen Schaden-Rückversicherung bei insgesamt "leicht verbesserten Preisen und Konditionen" um währungskursbereinigte 14 Prozent gesteigert, der Preisanstieg beim erneuerten Geschäft betrug 2,3 Prozent.

"Allerdings sind die Raten insbesondere bei Naturkatastrophendeckungen, und hier vor allem in Japan, Lateinamerika und in der Karibik, nach wie vor auf einem zu niedrigen Niveau und es besteht weiterer Verbesserungsbedarf", so Henchoz. Insgesamt erwartet der Rückversicherer, dass sich "der positive Trend aus der Erneuerungsrunde zum 1. Januar" in den weiteren Erneuerungsrunden "verstärkt fortsetzen" werde.

Für 2020 rechnet Hannover Rück weiter mit einem Konzernüberschuss von rund 1,2 Milliarden Euro. Die Bruttoprämien sollen weiter währungsbereinigt um 5 Prozent wachsen, die Kapitalanlagerendite bei etwa 2,7 Prozent liegen.

Den Jahresabschluss wird Hannover Rück am 11. März veröffentlichen.

Kontakt zu den Autoren: ulrike.dauer@wsj.com, matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 02:04 ET (07:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.