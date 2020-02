OpenSesame, der umfangreichste Katalog an eLearning-Kursen der weltweit führenden Herausgeber, gab sein Sponsoring der Learning Technologies France bekannt die führende Veranstaltung für digitales Lernen in Frankreich, die am 5. und 6. Februar 2020 auf dem Messegelände Porte de Versailles stattfindet.

Learning Technologies France baut auf dem Erfolg von Learning Technologies UK auf und führt über 7.000 Bildungs- und Entwicklungsexperten zusammen, um organisatorisches Lernen und die Technologie, die das Lernen am Arbeitsplatz unterstützt, zu präsentieren. Die Teilnehmer können sich auf Präsentationen der neuesten Technologien, Lernlösungen und praktische Übungen freuen. Neben dem größten kostenlosen L&E-Seminarprogramm von allen Lernveranstaltungen in Europa wartet das Konferenzprogramm mit Sprechern wie Arbeitsminister Muriel Penicause und vielen anderen Experten auf.

OpenSesame wird seine Kurationstools für maschinelles Lernen am Stand G44 vorstellen und am 6. Februar von 12:30 Uhr bis 12:50 Uhr im Théâtre 4 über beste Vorgehensweisen für den Aufbau von globalen eLearning-Programmen referieren.

"Mit der Eröffnung unseres Büros in London zu Beginn dieses Jahres können wir europäischen Organisationen dabei helfen, ihre Compliance-, Sicherheits- und Führungskräfteentwicklungsziele durch maschinelles Lernen und Expertenkuratierung zu erreichen", sagte Mehdi Tounsi, Senior Regional Director Europe bei OpenSesame. "Wir freuen uns auf weitere regionale Veranstaltungen in Europa, um mit unseren europäischen Kunden, Verlagen und Partnern in Kontakt zu treten."

Anmeldungen und weitere Informationen zu Learning Technologies France finden Sie unter: https://www.learningtechnologiesfrance.com/welcome

Über OpenSesame

OpenSesame hilft, die produktivsten und höchstgeachteten Belegschaften der Welt zu entwickeln. Mit dem umfassendsten Katalog an eLearning-Kursen von den führenden Verlagen der Welt unterstützen wir Sie bei jedem Schritt von der Suche nach Kursen, über die Zuordnung zu Ihren Kernkompetenzen und die Synchronisierung mit Ihrem LMS, bis hin zur Steigerung der Nutzung und Verbesserung Ihrer L&E-Programme. Sie besitzen nicht nur die Flexibilität, zwischen verschiedenen Kaufoptionen bei OpenSesame auszuwählen, sondern werden es auch einfach finden, Ihre eLearning-Kurse zu verwenden und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.opensesame.com.

