ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips nach Quartalszahlen von 42,50 auf 48,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Walker sieht in dem enttäuschenden vierten Quartal des Medizintechnikkonzerns eine Kaufgelegenheit für Anleger. Die Trends in den einzelnen Segmenten seien weiterhin gut, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Zeitrahmen für das Kursziel habe er nun weiter in die Zukunft verschoben./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

