Die Stimmung an den US-Börsen hat sich am Dienstag trotz der Verbreitung des Coronavirus weiter aufgehellt. Der Dow Jones setzte die Erholung vom Vortag fort und stieg um 1,4 Prozent auf 28.808 Punkte. Zu den großen Gewinnern zählte einmal mehr Amazon. Die Aktie des E-Commerce- und Cloudkonzerns kratzt am Rekordhoch."Wir denken, dass die internationalen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus letztlich greifen werden", begründete Chefstratege Mark Haefele von der Investmentbank UBS den Stimmungswechsel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...