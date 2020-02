Weibel gilt als exzellenter Kenner von Finanzprodukten und verfügt über ein hervorragendes Netzwerk in Europa.Triesen - Remo Weibel soll Verwaltungsrat der Crowdli AG von Frauenfeld werden. Der 47-jährige Zuger war ab 1995 in verschiedenen Funktionen bei Swiss Life Select tätig. 2010 wurde er CEO, ab 2012 war er zudem Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Life Schweiz AG. Weibel gilt als exzellenter Kenner von Finanzprodukten und verfügt über ein hervorragendes Netzwerk in Europa.

