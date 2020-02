Veganz Group AG: Erweitertes Veganz-Sortiment ab 9. März 2020 deutschlandweit in allen rund 3.200 Lidl-FilialenDGAP-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Vereinbarung Veganz Group AG: Erweitertes Veganz-Sortiment ab 9. März 2020 deutschlandweit in allen rund 3.200 Lidl-Filialen05.02.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veganz Group AG: Erweitertes Veganz-Sortiment ab 9. März 2020 deutschlandweit in allen rund 3.200 Lidl-FilialenBerlin, 05.02.2020 - Ab dem 9. März 2020 bestückt Veganz deutschlandweit alle 3.200 Lidl-Filialen mit einer Auswahl an Kühlprodukten sowie über Aktionsdisplays mit Produkten aus der Kategorie Süßwaren und Snacks. Das Unternehmen möchte durch die bundesweite Präsenz beim nachhaltigen Frische-Discounter Lidl nicht nur Veganer ansprechen, sondern vor allem auch gesundheits- und klimabewusste Konsumenten, die bei ihren Einkäufen Wert auf Nachhaltigkeit legen.Jan Bredack, CEO der Veganz Group AG: "Wir freuen uns, die Kooperation mit Lidl ab dem 9. März 2020 auszubauen. Nach den ersten erfolgreichen Aktionsplatzierungen im vergangenen Jahr sehen wir diese Vereinbarung als nächsten wichtigen Schritt, um unsere Reichweite im Handel weiter zu erhöhen und unser Wachstum fortzusetzen."Mit Fokus auf Fleisch- und Käseersatz erweitert Veganz das Lidl-Angebot um 18 klimafreundliche, umweltschonende pflanzenbasierte Produkte. Konkret geht es dabei um den Aufschnitt als Wurstalternative, die Genießerscheiben und den Genussigen als Käsealternativen sowie Bratgriller und Crispy Nuggets als Ersatz für Wurst und Chicken Nuggets. Die zusätzlichen Aktionsdisplays umfassen sechs Produkte aus den Kategorien Süßwaren und Snacks in verschiedenen Geschmacksrichtungen.Über Veganz: Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzliche Lebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste vegane Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind die aktuell 165 Produkte der Marke Veganz europaweit in über 15.000 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels und in Drogeriemärkten erhältlich. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit dm, Globus, Kaufland, Edeka, Müller, Rossman, Spar Österreich und Slowenien sowie Coop in der Schweiz zusammen. Zudem wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative Artikel erweitert sowie die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert.Investorenkontakt: Moritz Möller Veganz Group AG 030 29 363 78 172 | investorrelations@veganz.deFinanzpresse: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089 8896906-25 | frank.ostermair@better-orange.de05.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de968063 05.02.2020