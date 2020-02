Die Unterstützung für ein umstrittenes Kohleprojekt in Australien ist nicht das einzige schmutzige Geschäft von Siemens. Allerdings verhagelt insbesondere der Streit darum die Klimabilanz des Konzern-Chefs.

So viel Gegenwind ist Joe Kaeser nicht gewohnt, und er wollte ihn zum Ende seiner Karriere auch nicht erdulden müssen. Dass junge Klimaschützer in den vergangenen Wochen wiederholt vor Unternehmensstandorten und der Münchner Konzernzentrale demonstrierten, meinte der Siemens-Chef leicht parieren zu können: mit einem gönnerhaften Verweis auf deren mangelnde Kenntnis über "komplexe unternehmerische Zusammenhänge" und mit dem Angebot eines Aufsichtspostens an die prominente Aktivistin Lisa Neubauer. Gelungen ist ihm dies freilich nicht.

Deshalb werden Unternehmensführung und Aktionäre bei der heutigen Hauptversammlung in der Münchener Olympiahalle nicht nur Zeuge weiterer Proteste. Zu den Kritikern, die dort insbesondere die Rolle von Siemens bei dem höchst umstrittenen Kohle-Projekt des indischen Adani-Konzerns in Australien hinterfragen, gehören längst auch wichtige Investoren.

Deren Interesse an der Umwelt mag sich, anders als bei den oft kapitalismuskritischen Klimaaktivisten, vor allem an der Höhe des Aktienkurses bemessen. Womöglich fatal könnten die Entscheidungen beider Gruppen vor allem für die Siemens-Energiesparte sein, die im Herbst an die Börse gehen soll. Denn Siemens Energy macht nur einen geringen Teil seines Geschäfts mit erneuerbaren Energien.

Der mit 18 Millionen Euro finanziell vergleichsweise unbedeutende Auftrag für Adani wirft nun ein Licht auf zahlreiche weitere Projekte mit fossilen Energieträgern im entfernten Ausland. Auch auf die teure Übernahme des US-Unternehmens Dresser-Rand vor gut fünf Jahren, das Technik für Öl- und Gasfelder herstellt. Und selbst dort, wo mit Siemens-Hilfe Windenergie entsteht, ist sie nicht immer frei von Zweifeln. In der Westsahara etwa kooperieren die Münchner mit den marokkanischen Besatzern, die mit dem Strom unter anderem ihre Zementindustrie speisen oder eine Phosphatmine illegal ausbeuten.

"Was macht eigentlich das Sustainability Board?", hinterfragt Ingo Speich skeptisch die Tätigkeit des Gremiums, das der Siemens-Vize und designierte Kaeser-Nachfolger Roland Busch leitet, und das sich um Nachhaltigkeitsthemen kümmern soll. Speich ist bei der Deka Investment, dem Vermögensverwalter der Sparkassen, als Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance tätig. Bei der Siemens-HV vertritt Deka Investment die Stimmrechte von immerhin 8,9 Millionen Aktien. "Das Beispiel mag von der Auftragsgröße her überschaubar sein," sagt Speich über die Lieferung von Signaltechnik ...

