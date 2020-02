Bei dem stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki hat die Klimabewegung keine Spuren hinterlassen. "Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe mein Leben nicht geändert und habe das auch nicht vor", sagte Kubicki dem "Kölner Stadt-Anzeiger".



Zu glauben, "dass Askese uns weiterbringt, ist ein Fehler", so der FDP-Politiker weiter. Man werde den Klimawandel "nicht durch persönlichen Verzicht in den Griff bekommen, sondern nur durch Innovation und technischen Fortschritt", sagte Kubicki. Als einzige Ausnahme achte er darauf, weniger Plastiktüten zu verwenden, so der FDP-Vize.