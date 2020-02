Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor auf Dreimonatstief

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Januar verlangsamt und das niedrigste Wachstum seit drei Monaten verzeichnet. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,8 (Dezember: 52,5) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Im Oktober hatte er bei 51,1 gelegen.

Scholz will aus sozialen Gründen an Cent-Stücken festhalten

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich gegen den Plan der EU-Kommission gewandt, die Ein- und Zwei-Cent-Stücke abzuschaffen. "Immer noch müssen manche mit jedem Cent rechnen. Da käme mir das komisch vor", sagte Scholz den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Der Vorschlag der Kommission war auf allgemeine Zustimmung gestoßen. Die Bundesbank etwa befürchtet durch die Änderung nur einen geringen Inflationseffekt, wie aus einem schon früher veröffentlichten Papier hervorgeht.

Check24: Heizöl ist so billig wie lange nicht

Verbraucher können sich derzeit so günstig wie seit Langem nicht mehr mit Heizöl eindecken. 3.000 Liter kosteten im Januar im Durchschnitt 1.890 Euro, teilte das Vergleichsportal Check24 mit. Das sei der niedrigste Preis seit März 2018. Grund für die aktuelle Entwicklung sei die Verunsicherung an den Ölmärkten, erklärte Check24. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sorge für eine "pessimistischere Prognose der Weltkonjunktur".

65 weitere Tote durch Coronavirus in China

Trotz der weitflächigen Quarantäne-Maßnahmen in China ist die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus erneut deutlich gestiegen. Wie die chinesischen Behörden mitteilten, starben seit dem Vortag weitere 65 Menschen an den Folgen der Infektion. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer in Festlandchina wuchs damit auf mindestens 490 an. Hinzu kommt ein Verstorbener in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

Bislang 10 Menschen auf Kreuzfahrtschiff in Japan mit Corona infiziert

Von den Menschen auf dem in Japan unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiff sind mindestens zehn mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Dies hätten die ersten vorliegenden Testergebnisse gezeigt, teilte der japanische Gesundheitsminister Katsunobu Kato mit. Die Mehrheit der Testergebnisse stand nach seinen Angaben noch aus. Die zehn positiv auf das Virus getesteten Menschen seien von der "Diamond Princess" geholt worden, sagte der Minister.

USA fliegen wegen Virus mehr als 300 weitere Menschen aus Wuhan aus

Wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China haben die USA mehr als 300 weitere Menschen aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan ausgeflogen. Zwei Flugzeuge seien in der zentralchinesischen Metropole gestartet, teilte das US-Außenministerium mit. Nach Angaben eines Ministeriumsvertreters wurden die Passagiere vor dem Abflug untersucht.

Trumps Rede zur Lage der Nation zeigt tiefe politische Gräben in USA

Ein Auftritt voller Eigenlob und eine aufsehenerregende Gegenreaktion: Die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation hat die tiefe politische Spaltung der USA auf drastische Weise deutlich gemacht. Der Republikaner rühmte vor dem Kongress in höchsten Tönen seine eigene Wirtschaftspolitik, die ein "großartiges amerikanisches Comeback" ermöglicht habe. Oppositionsführerin Nancy Pelosi zerriss nach der Ansprache demonstrativ eine Kopie von Trumps Redetext.

Buttigieg liegt bei Demokraten-Vorwahl in Iowa vorn

Bei der Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Iowa hat der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg in ersten Teilergebnissen überraschend vorne gelegen. Ex-Vizepräsident Joe Biden, der in den landesweiten Umfragen zum demokratischen Bewerberfeld seit langem führt, rangierte nur auf dem vierten Platz. Allerdings basierten diese Ergebnisse nur auf der Auszählung von 62 Prozent der Stimmen. Am Dienstagabend (Ortszeit) war weiterhin offen, wann das Gesamtergebnis der wichtigen Abstimmung veröffentlicht werden würde.

Argentinische Provinz tilgt Anleihe nach gescheiterten Verhandlungen

Die argentinische Provinz Buenos Aires wird eine Anleihe über 250 Millionen Dollar doch zurückzahlen, nachdem es ihr nicht gelungen war, eine Einigung über ein Aufschub mit genügend Gläubigern zu erzielen. Investoren zeigten sich überrascht, da sie befürchtet hatten, dass der linke Gouverneur der Provinz einen Zahlungsausfall herbeiführen wollte, wenn keine Einigung zustande käme.

Indonesien BIP 4Q +4,97% gg Vorjahr (PROG +5,02%)

Philippinen Verbraucherpreise Jan +2,9% gg Vorjahr (PROG +2,7%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Jan +3,3% gg Vorjahr

