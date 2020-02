Der Umsatz im ersten Quartal des Siemens-Geschäftsjahrs legt um 1% auf 20,3 Mrd Euro zu, der Nettogewinn lag mit knapp 1,1 Mrd Euro etwas über dem Vorjahresniveau.München - Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und schwächeren Neuaufträgen startet Siemens in eine voraussichtlich turbulente Hauptversammlung. Das neue Geschäftsjahr habe "etwas verhalten" begonnen, sagte Siemens-Chef Joe Kaeser vor Beginn des Aktionärstreffens am Mittwochmorgen in München. Der Umsatz im ersten Quartal des Siemens-Geschäftsjahrs (31. Dezember) legte leicht um...

