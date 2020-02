Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts010/05.02.2020/09:10) - Viele Betriebe scheitern an ihren eigenen Ambitionen. Oder aber am genauen Gegenteil. Fehlender Mut in Marketing, Werbung, PR und fehlende Konsequenz. Viele Klein- und Mittelbetriebe orientieren sich dann oft fälschlicherweise an den Big Players, die mit megateuren Kampagnen und Aktionen auffahren, obwohl gutes Marketing gar nicht so teuer sein muss. Low-Budget-Marketing gilt hier als Schlagwort. Einzige Erfordernisse: Mut und Kreativität und "anders als die anderen". Angsthasen-Strategie und festgefahrene Strukturen im Unternehmen produzieren Pleiten oder langes wirtschaftliches Siechtum. Kreativität von außen, durch Brainstormings, Marketing-Sparring und Kreativ-Coachings mit dem Werbetherapeuten https://www.werbetherapeut.com/ , bringen neue unverbrauchte Gedanken und Lösungsansätze ins Unternehmen. Unternehmer brauchten keine Ja-Sager "Immer gleiches Verhalten im Marketing hat leider immer den gleichen Effekt: Man wird auswechselbar, geht in der Masse unter und hebt sich weder mit seinem Unternehmen, noch mit seinen Produkten von der Konkurrenz ab. Logische Konsequenz: Der Bekanntheitsgrad stagniert und Wachstum findet im Unternehmens nicht mehr statt. Hier muss ein starker Input von außen kommen, um Mut zur Änderung der Strategien zu geben", so Werbetherapeut, Autor und Coach Alois Gmeiner. Lasst die Köpfe rauchen - Neue Ideen sind Gold wert und meist Low-Budget Neue Ideen sind wertvoll. Pures Gold. Daher sollten in einem Unternehmen von Zeit zu Zeit die Köpfe rauchen. Dabei sind kreative Kampagnen und Guerilla-Marketing-Ideen so gut wie immer Low-Budget und höchst effektiv. Überteure Kampagnen und Marketingstrategien saugen schließlich nur das Finanz-Budget aus. Etwas, das sich KMUs und Freiberufler nicht leisten können - und sollten. Gratis: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck/ (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200205010

