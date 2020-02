Your Family Entertainment AG: Wandelanleihe (WKN: A2YPF1, ISIN: DE000A2YPF18) deutlich überzeichnetDGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Anleihe Your Family Entertainment AG: Wandelanleihe (WKN: A2YPF1, ISIN: DE000A2YPF18) deutlich überzeichnet05.02.2020 / 09:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 05. Februar 2020Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) hat eine Wandelanleihe im Gesamtvolumen von EUR 4.375.460 mit einer Laufzeit von Februar 2020 bis März 2022 und einer Verzinsung von 3,5% p. a. erfolgreich am Kapitalmarkt platziert.Die Wandelanleihe (WKN: A2YPF1, ISIN: DE000A2YPF18) ist eingeteilt in 2.573.800 auf den Inhaber lautende untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1,70 EUR.Im Rahmen des Bezugs- und Überbezugsangebotes wurden rund TEUR 1.032 von Altaktionären gezeichnet, die verbleibenden ca. TEUR 3.343 wurden im Rahmen des Private Placements bei institutionellen Investoren platziert, wobei die hohe Nachfrage zu einer Überzeichnung führte, so wie auch bereits bei der Wandelanleihe 2018 / 2020."Wir bedanken uns ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen der treuen Anleger und freuen uns daneben ganz besonders über unsere neuen Investoren. Unsere Mission, mit qualitativ hochwertigen Inhalten, die "Kids Safe" und "Brand Safe" sind, Kinder und Familien rund um den Globus zu begeistern, wird am Kapitalmarkt als alternative Equity Story wahrgenommen. Wir konnten in den letzten Jahren unsere Reichweite auf vier Kontinente ausbauen und unseren Bekanntheitsgrad heben. Jetzt gilt es, unsere Bibliothek, einer der weltweit umfangreichsten Ihrer Art, erfolgreich auszuwerten. Nach drei herausfordernden Jahren wollen wir jetzt auch am Kapitalmarkt als Your Family Entertainment AG nach unserem Motto, auch für Investoren "Spaß und Freude machen"", so Dr. Stefan Piëch, Alleinvorstand der Your Family Entertainment AG.Begleitet wurde die Your Family Entertainment bei dieser Transaktion von der Small & Mid Cap Investmentbank AG, München.Über die Your Family Entertainment AG Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region wie auch in Afrika dem Nahen Osten und Amerika verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch, Michael Huber (CFO) und Bernd Wendeln (COO).Kontakt: Your Family Entertainment AG Michael HuberTel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91EMail: ir@yfe.tvwww.yfe.tv www.fixundfoxi.tv www.rictv.de05.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 968377Ende der Mitteilung DGAP News-Service968377 05.02.2020