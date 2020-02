München (ots) - Unschlagbare News-Kompetenz aus "Tagesschau" und "Tagesthemen"? Sie wissen, was auf der Welt passiert. Ulrich Wickert und Thorsten Schröder sind absolute Nachrichten-Nerds und wollen zeigen, dass sie gegen den "Quizduell-Olymp" bestehen können. Manche Fragen können sie sofort beantworten ("Da hatte ich zufällig gerade Dienst", Thorsten Schröder). Sonst setzen sie auf "männliche Intuition".In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deplanpunkt: PR, Anna Nisch, Marc Meissner,Tel.: 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4511558