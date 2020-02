Von wegen Fall unter die 200-Tage-Linie: Varta berappelte sich am Dienstag wieder, nachdem die Aktie noch am Montag unter die für Charttechniker wichtige Marke gefallen war. Außerdem profitierte Varta von einer bestätigten Kaufempfehlung mit Kursziel 130 Euro vom Analysehaus Mainfirst. Am gestrigen Handelstag war die Varta-Aktie zeitweise mit einem Plus von 8,7 Prozent absoluter Spitzenreiter im MDAX und notierte damit bei knapp über 79 Euro. Zum Handelsende lag der Kurs noch bei 78,20 Euro. EUWAX ...

