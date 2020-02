NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone nach Umsatzdaten zum dritten Geschäftsquartal von 215 auf 210 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Zahlenwerk habe den Konsenserwartungen entsprochen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders positiv hob er hervor, dass eine weitere graduelle Verbesserung des Umsatzwachstum im vierten Quartal erwartet wird. Wegen Dekonsolidierungseffekten und Wechselkursänderungen habe er jedoch seine Schätzungen etwas nach unten revidiert./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 22:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 07:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

