FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELIXIR ENERGY LTD. EZJ AU000000EXR1
AB/FROM ONWARDS 05.02.2020 09:40 CET
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ELIXIR ENERGY LTD. EZJ AU000000EXR1
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